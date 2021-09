Limoges : des étudiants réclament les repas à un euro par jour pour tous

Quelques dizaines d'étudiants se sont rassemblés devant le CROUS de Limoges ce jeudi midi, pour réclamer plus de places dans les restaurants universitaires et un tarif unique pour tous. Ils prônent le retour des repas à un euro par jour pour tous et pas seulement pour les boursiers.

"Restauration universitaire, à quand la fin des étudiants en galère ?" La question ornait la principale banderole des étudiants mobilisés devant le siège du CROUS de Limoges ce jeudi, sur le campus de la fac des lettres et sciences humaines. Ils étaient quelques dizaines à manifester à l'heure du déjeuner, à l'appel du syndicat FSE, pour dénoncer un manque de places dans les restaurants universitaires et des tarifs trop élevés pour les étudiants fragilisés par la crise sanitaire. Une pétition a d'ailleurs recueilli 800 signatures la semaine dernière, pour réclamer l'ouverture de nouvelles structures et surtout des repas à un euro pour tous.

Certains étudiants sautent des repas

Le repas à un euro, c'est le tarif mis en place il y a un an pour les étudiants boursiers. Une mesure étendue à tous quelques mois plus tard, mais à nouveau réservée aux boursiers depuis cette rentrée 2021. Lucie n'en fait pas partie, du coup, elle ne mange pas toujours à sa faim. "Rien qu'hier soir j'ai sauté un repas, parce qu'il y a le logement et la nourriture à payer, mais aussi les transports en commun. Ça revient très cher, alors que j'ai perdu mon travail il n'y a pas longtemps, ça fait un peu mal !"

Des étudiantes de Limoges mobilisées pour réclamer des repas à un euro pour tous, dans les restaurants universitaires. © Radio France - Nathalie Col

Sa situation est loin d'être isolée et les étudiants non boursiers ne sont pas forcément épargné par la précarité précise Léon Moretti, secrétaire général de la FSE à Limoges. Or, il a fait le calcul pour deux repas par jour au resto-U et selon lui ça ne passe pas pour tous les budgets. "Avec le repas à un euro par repas, ça fait 60 euros par mois pour manger, ce qui peut potentiellement aider énormément d'étudiants." Mais avec le tarif classique à 3,30 euros, la différence est considérable. "On arrive à plus de 180 euros, mais les étudiants n'ont pas toujours cette somme à débourser pour la nourriture. Beaucoup sont à moins de 100 euros par mois."

Un nouveau dispositif proposé pour les plus précaires

Face à ces difficultés, il existe un nouveau dispositif répond Christophe Avril, le directeur adjoint du CROUS de Limoges, venu à la rencontre des manifestants. Depuis cette rentrée, "les étudiants non boursiers qui souhaitent bénéficier des repas à un euro, pour des raisons de précarité, peuvent en faire la demande sur le site du CROUS." A Limoges, une cinquantaine de demandes ont été traitées depuis début septembre et seuls trois ont été refusées selon Christophe Avril. Deux autres sont en attente de pièces complémentaires.

Cette mesure mérite d'être davantage connue réagit Léon Moretti, de la FSE. Il souligne toutefois que ça ne représente qu'une goutte d'eau sur les 7.000 étudiants qui mangent sur ce campus. Selon lui, les critères sont d'ailleurs trop restrictifs pour que ça puisse fondamentalement changer la donne. Quant au problème de places dans les resto-U, le représentant du CROUS reconnaît un engorgement à certaines heures, mais pas suffisamment important pour justifier de nouvelles constructions.