Limoges : des livreurs ubérisés manifestent pour réclamer un vrai statut

Depuis le début de la crise sanitaire les livreurs "ubérisés" sont en première ligne. Depuis le confinement du printemps dernier ils sont désormais plus de 200 à travailler à Limoges pour des plateformes comme Uber ou Deliveroo. Mais sans aucun contrat de travail. "Pourtant nous sommes utiles en ce moment car nous livrons des repas aux gens qui n'ont pas besoin de sortir de chez eux" explique Sény, livreur Uber depuis plus d'un an. Et ils sont aussi conscients qu'ils prennent des risques pour leur santé. "Nous sommes des travailleurs indépendants et nous n'avons pas droit à l'assurance maladie...Nous n'avons droit à rien" poursuit-il.

Ils réclament les mêmes droits que les salariés

Ces livreurs "uberisés" sont pour la majorité d'entre eux sans papiers. Et pourtant ils travaillent tous les jours comme Mohammed "Je suis dehors tous les jours, je ne suis pas payé entre les livraisons, je n'ai pas de congés payés. Je vis dans 30 M2 et parfois je n'arrive même pas à payer mon loyer" confie t-il. Sans parler des risques sur la route où en cas d'accident ils doivent se débrouiller sans aucune aide.

Bientôt un syndicat des livreurs à Limoges ?

"Ils sont payés moins de 3 euros pour chaque course, ce sont vraiment des salaires de misère et les plateformes se servent de leur statut d'auto-entrepreneur mais aussi du fait qu'ils soient sans papier pour les sous-payer" explique Angel qui les soutient au sein de la CGT. "Et aujourd'hui que ce soient les sacs pour transporter les repas ou les moyens pour se déplacer sont entièrement à leurs frais" déplore t-elle. Un syndicat des livreurs ubérisés est en train d'être constitué annonce la militante CGT.