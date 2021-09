Limoges : extinction des lampadaires la nuit, les habitants se sentent moins en sécurité

Depuis la fin juin, la moitié des lampadaires limougeauds sont éteints une grande partie de la nuit. Certains riverains n'osent plus sortir la nuit. La mairie appelle les habitants à changer leurs habitudes et avance des arguments écologiques et économiques pour justifier cette décision.

La moitié des lampadaires de la ville de Limoges sont éteints entre 23h30 et 5h30 du matin.

"Je ne sors plus la nuit sans mon téléphone !" Aujourd'hui, Alexandre active la fonctionnalité lampe torche de son smartphone pour se déplacer la nuit. "Ce n'est pas pratique et quand je n'ai plus de batterie, je suis dans le noir complet." La moitié du réseau des lampadaires dans la ville de Limoges est désormais éteinte de 23h30 à 5h30 du matin.

Beaucoup de Limougeauds ont modifié leurs habitudes. Muriel est aide-soignante, elle travaille de nuit. "Avant quand j'avais des missions pas très loin de chez moi, j'aimais bien y aller à pied. Maintenant, pour ces courts trajets, je préfère prendre ma voiture. Je me sens en sécurité au moins."

Zones concernées par l'extinction des lampadaires. - Mairie de Limoges

Allonger le temps d'éclairage ?

Le groupe des élus d'opposition de Limoges Gauche citoyenne sociale écologiste ont adressé, ce lundi 13 septembre, une lettre au maire de Limoges pour lui proposer de rallonger les horaires éclairées.

Nathalie habite au niveau de l'avenue Baudin, près du centre-ville. Elle plaide aussi pour un allongement du temps d'éclairage : "Si on va en ville pour manger au restaurant ou boire un verre, on rentre parfois vers minuit. On aimerait bien voir où l'on marche."

Les femmes ne sont pas rassurées

Bérénice est lycéenne. Dernièrement, elle a "payé un taxi" pour rentrer chez elle. "Mes parents ne veulent pas que je rentre dans le noir complet. _Ce n'est pas rassurant cette nuit noire surtout quand on est une femme_." Un sentiment confirmé par Angel de l'association féministe des Affolé-e-s de la Frange.

On reçoit beaucoup d'appels de femmes qui n'osent plus sortir la nuit."

Pour la militante, "on a toujours expliqué aux femmes qu'elles ne devaient plus prendre les petites rues mal éclairées. Beaucoup ont alors pris des grandes avenues et aujourd'hui elles sont éteintes." Mais cela reste qu'un sentiment insiste Angel. "Dans les faits, la très grande majorité des agressions contre les femmes ont lieu le jour avec un pic des appels de détresse à 15h. Les agressions par des inconnus ne représentent que 3% des cas."

"Il faut que les gens se réhabituent à ne pas vivre au milieu d'un éclairage démesuré."

Le maire de Limoges confirme : "Les agressions et actes de vandalisme n'ont pas augmenté avec l'extinction des lumières." Emile Roger Lombertie rappelle que cette mesure doit permettre de préserver l'environnement. "Ces lampadaires sont énergivores. Cela doit permettre de ne pas déstabiliser la faune, les oiseaux migrateurs et les insectes qui disparaissent ces dernières années."

Le maire de Limoges qui invite aussi les habitants à changer leurs habitudes : "Il faut que les gens se réhabituent à ne pas vivre au milieu d'un éclairage démesuré. Ils étaient habitués à sortir sans s'organiser et bien il faut dorénavant qu'ils prennent une lampe électrique pour sortir."

Cette extinction des lumières doit aussi permettre à la mairie de réaliser des économies : près de 250 000 euros environ par an.