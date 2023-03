Limoges : face à l'inflation, la municipalité obligée d'augmenter les impôts locaux

"C'est obligatoire si l'on ne veut pas couper l'électricité et le chauffage dans tous les bâtiments publics et si l'on veut continuer de payer le personnel", explique Emile Roger Lombertie, le maire de Limoges ce mardi en conférence de presse, à quelques heures d'un nouveau conseil municipal. L'édile limougeaud a en effet proposé une augmentation des impôts locaux, la taxe foncière sur le bâti et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires notamment.

Concrètement, cela fera une hausse "de 150 à 300 euros selon les propriétés de chacun", précise le maire. Sur le foncier bâti, le taux local passera de 38.30% en 2022 à 42.13% en 2023 et de 19.48% à 21.43% cette année pour la taxe sur les résidences secondaires. Avec une double hausse également puisque les bases d'imposition fixées par l'Etat ont été revalorisées à 7.1% cette année, ce qui, au total, représente une hausse entre 10 et 15% des taxes locales pour la commune de Limoges. Une erreur de gestion estime l'élu d'opposition Thierry Miguel. "C'est rajouter de la difficulté dans une période de casse sociale et se n'est pas prendre en compte les habitants de Limoges qui seront lourdement impactés", estime-t-il, lui qui regrette aussi la baisse des services municipaux.

Investir pour faire des économies

En conférence de presse ce mardi, le maire Emile Roger Lombertie a tout de même annoncé des investissements sur Limoges, notamment pour la rénovations des écoles de la ville : quinze millions d'euros pour l'école Joliot-Curie, huit pour Gérard Philippe, sans oublier les six millions prévus pour Montalat. Des travaux qu'il faudra financer à un moment ou a un autre. Par la rénovation des bâtiments et l'investissement, le maire espère faire des économies qui permettront par la suite de continuer les investissements.

Une aide exceptionnelle de 250.000 euros, allouée au Comité d'œuvres sociales de Limoges, a aussi été annoncée, à destination du personnel de la mairie - "souvent des familles monoparentales", selon le maire - qui se retrouve dans des difficultés financières à cause de l'inflation.