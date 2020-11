Limoges - A moins d'un mois de Noël, gros rush en perspective dans les magasins de jouets

Dans les commerces, on se prépare à la réouverture de samedi. Notamment les boutiques de jouets où à moins d'un mois de Noël, on s'attend à un véritable rush comme au Jouéclub de la rue de Nexon à Limoges. Reportage.

Après avoir perdu 60% de son chiffre d'affaire lors de ces dernières semaines de confinement, le gérant du Jouéclub de la rue de Nexon à Limoges est heureux de pouvoir rouvrir. "Il était temps, même psychologiquement, que les commerces puissent rouvrir." Bien qu'il faille assurer le retrait des commandes du "click and collect", tout est prêt pour la réouverture de samedi y compris le respect des huit mètres carré par client selon Stéphane Rouzié :"Nous sommes prêts. Le magasin ne s'est pas vidé en trois semaines. Et nous sommes à 10 mètres carré par client depuis le mois de mai. Pour la surface qu'on a, ça fait à peu près 90 personnes. Et 100 avec le personnel."

Etre vigilent sur les gestes barrières et réguler à l'entrée

Il y a la place mais il va quand même falloir faire respecter les gestes barrières. Jonathan, vendeur magasinier, redoute un peu cette réouverture :"Heureux de rouvrir mais je pense qu'il va y avoir une affluence énorme donc psychologiquement, ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir être vigilent sur les gestes barrières et réguler à l'entrée." Une angoisse partagée par Blandine, l'une de ses collègues vendeuses :"On a un peu d'appréhension. On va certainement avoir pas mal de monde. Après, nous sommes très contents. Nous sommes les lutins du Père Noël et on a un devoir à accomplir ! On attend les gens avec plaisir malgré tout, en espérant que tout se passe bien."

Certains magasins recrutent en décembre

Si certains magasins de jouets cherchent à recruter des CDD en décembre comme le King Jouet de Brive, ce n'est pas le cas dans ce Jouéclub de Limoges. Pas assez de temps pour former de nouveaux collaborateurs. Les 10 salariés vont devoir faire face. Du côté de la Grande Récré au centre commercial Saint Martial de Limoges, les cinq salariés se tiennent également prêts. "On aura un compteur à l'entrée, on va augmenter nos horaires et nous ouvrirons tous les dimanches jusqu'à Noël. On va aussi mettre en place un planning d'affluence pour encourager nos clients à venir en dehors de ces périodes" précise Caroline Catlas, la responsable régionale de la Grande Récré.