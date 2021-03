Limoges : l'ancien hôtel de l'Etat-Major des Armées sera reconverti en bureaux partagés

10 ans après le départ des derniers militaires qui étaient basés à Limoges, une nouvelle vie se dessine enfin pour l'ancien hôtel de l'Etat-Major des Armées. Le bâtiment de 1.600 mètres carrés, situé Place Jourdan, en plein centre-ville de Limoges, va être racheté par Héméra, un groupement d'entrepreneurs régionaux. Après avoir remporté l'appel d'offres lancé par l'État pour le compte de l'Armée, Héméra va transformer le site en espace dédié aux entrepreneurs et à l'événementiel. La population pourra aussi profiter du site avec un café installé sur place.

Une rénovation à l'identique

Dans un communiqué commun, Héméra et la Ville de Limoges précisent que la rénovation des bâtiments et du parc centenaire se feront "en respect total de l'existant (...) sans ajout de la moindre construction nouvelle." À l'issue des travaux, le site devrait ouvrir dans le courant de l'année 2022 et pourra accueillir environ 110 personnes dans des bureaux partagés. Les entrepreneurs intéressés pourront louer des bureaux de 2 à 20 places, au mois, sans engagement de durée.

Le projet, mené sans fonds publics, prévoit également l'installation d'un café proposant aussi de la petite restauration et sera ouvert à tout le monde, ce dont se réjouit le maire de Limoges. "Je suis très heureux que ce site qui symbolise une partie importante de l’Histoire de Limoges, trouve enfin un usage renouvelé et une ambition" commente Émile Roger Lombertie. Héméra souhaite aussi en faire "un lieu dédié à l'innovation" et un espace de rencontres, avec des lieux de réception proposés aux acteurs régionaux, institutionnels et entreprises.