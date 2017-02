A Limoges, l'association "Dessine-moi un logement" alerte sur le manque d'hébergements d'urgence

4 millions de Français sont mal-logés, d'après la Fondation Abbé Pierre et 140.000 sont à la rue. A Limoges, l'association "Dessine-moi un logement" relaie ce constat alarmant, notamment sur l'accueil d'urgence. Stéphanie Favre, sa coordinatrice, était notre invitée ce mercredi.

C'est la première fois depuis sa création, il y a 4 ans, qu'elle prend la parole pour alerter les pouvoirs publics. L'association "Dessine-moi un logement" soutient les familles en difficulté à Limoges. Elle demande que la loi DALO soit vraiment appliquée, ce qui n'est pas le cas. Sa coordinatrice, Stéphanie Favre, était l'invitée de France Bleu Limousin ce mercredi à 8h20.

Il y a un manque énorme de logements en Haute-Vienne pour répondre à la demande"

Il y a d'abord un constat : un nombre important de ménages se retrouvent en grande précarité et demandent un logement. Des textes de loi prévoient de les accueillir, rappelle Stéphanie Favre, "mais malheureusement, on constate que la commission de médiation de la Haute-Vienne rejette systématiquement leur demande au titre du droit à l'hébergement opposable. Parce qu'il y a un manque énorme de logements pour répondre à la demande".

"La commission ne valide que 5% des recours, alors que la moyenne est de 49% au niveau nationale", déplore la coordinatrice de "Dessine-moi un logement". Et pourtant il y a des logements disponibles sur le territoire, "notamment des logements sociaux, parfois en attente de réhabilitation". Alors l'association interpelle les gestionnaires pour que ces logements puissent être mis à disposition pour mettre ces familles en détresse à l'abri.

Plus de cinq mois pour un hébergement d'urgence !

Quant au 115, les délais d'attente sont de plus de cinq mois pour avoir un hébergement... d'urgence ! L'association souhaiterait donc "que le budget alloué aux chambres d'hôtel soit utilisé pour proposer plus de places dans des hébergements plus adaptés, notamment pour les familles avec enfants".

