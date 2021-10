Limoges - L'association Solidarités Nouvelles face au Chômage offre ses services aux demandeurs d'emploi

L'association Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) propose ses services aux demandeurs d'emploi de la Haute-Vienne. Une douzaine de bénévoles accompagnent bénévolement ceux qui en font la demande. Si l'association existe depuis 35 ans au niveau national, elle a vu le jour il y a une dizaine d'années à Limoges. Et elle a besoin de se faire connaitre. "On n'a pas l'impression d'être visibles puisqu'on est pas forcément contactés par les demandeurs d'emploi sur Limoges. On a des disponibilités. C'est gratuit et ouverts à tous, quelque soit le projet professionnel" explique Catherine Blaszczyk, l'une des bénévoles.

Ils ont su me mettre des coups de pied au cul quand il le fallait

A Limoges, SNC accompagne en ce moment 25 demandeurs d'emploi. Mais elle peut aider 60 autres personnes. Comme elle a pu le faire tout récemment avec Loïc. A 43 ans et après une période de chômage, les bénévoles de l'association l'ont aidé à rebondir, en trouvant une formation en alternance, diplômante à Bac plus 3, entre Saint Etienne et la centrale de Tricastin. "Je les ai appelé en 1er lieu sans grande conviction. Mais ils m'ont beaucoup aidé parce que il y a eu des moments où j'avais envie de tout foutre en l'air. Ils ont su me mettre des coups de pied au cul quand il le fallait" explique-t-il, reconnaissant aussi pour le soutien moral.

La recherche d'emploi est un coup de poing dans l'estomac

Car aider à refaire un CV, une lettre de motivation ou à préparer un entretien ne suffit pas forcément selon Daniel Soltner, l'un des bénévoles de l'association SNC en Haute Vienne, pour qui le 1er danger est la solitude. "Au départ, la recherche d'emploi est un coup de poing dans l'estomac. La recherche d'emploi est dure, elle est rappeuse. On peut s'user assez rapidement et perdre confiance en soi. D'où l'intérêt de l'accompagnement. Ne pas être seul et avoir des conseils. C'est absolument essentiel" estime ce retraité que Loïc voit aujourd'hui "comme un père, un véritable mentor." La particularité de SNC étant de proposer un accompagnement en binôme, avec des bénévoles venant de secteurs aussi différents que la banque, l'armée, la gestion, l'informatique ou encore l'insertion.

Pour contacter l'association Solidarités Nouvelles face au Chômage à Limoges : Jean-Paul Détroyat, 06 18 31 81 65 ou snc.limoges@snc.asso.fr