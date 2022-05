Limoges : un repreneur pour l'atelier de confection France Manufacture et ses 13 salariés

L'atelier limougeaud France Manufacture est repris par le groupe Marck et Balsan, qui possède déjà six unités de fabrication de vêtements et uniformes en France

C'est un nouveau départ pour France Manufacture à Limoges. L'atelier de confection de vêtements, qui emploie 13 personnes, avait été déclaré en cessation de paiement et fait l'objet d'une liquidation judiciaire début février. L'activité a malgré tout continué, le temps de chercher un repreneur et le nouveau propriétaire vient d'être désigné. Le tribunal de commerce de Paris a choisi le groupe Marck et Balsan, une entreprise familiale de 875 salariés, qui compte six unités de production en France.

Un repreneur de qualité, reconnu dans le milieu du textile - Gilles Attaf, président du label Origine France Garantie

Ce dénouement est "un énorme soulagement" pour le limougeaud Gilles Attaf, président du label Origine France Garantie et également patron de la marque Belleville Manufacture, qui fait fabriquer ses costumes à France Manufacture. "C'est un repreneur de qualité, un vrai industriel est reconnu dans le milieu du textile et de l'habillement, qui a une vraie expertise sur la production."

France Confection permettra d'augmenter la production du groupe

Parmi ses usines françaises, Marck et Balsan a choisi de mutualiser les moyens de celle de Montierchaume, dans l'Indre, avec le site limougeaud. L'idée, c'est que France Manufacture puisse se consacrer entièrement à la fabrication de vêtements, sans avoir à gérer l'aspect administratif, financier ou commercial.

Pour le groupe Marck et Balsan, spécialisé dans les uniformes, tenues d'entreprises ou d'administrations, ou encore les équipements de protection individuels, c'est l'occasion d'augmenter sa production face à la forte croissance de ses marchés, en profitant du savoir-faire des 13 salariés, qui conservent tous leur emploi en CDI.

Une diversification en vue ?

Ce sera peut-être aussi l'occasion pour le repreneur d'étoffer et diversifier son activité, s'il décide de continuer à travailler avec des clients historiques de l'atelier Limougeaud, dans le monde du prêt à porter ou du luxe. Impossible de le savoir pour l'instant, car le groupe n'a pas encore dévoilé sa stratégie sur ce point. Des discussions sont toutefois engagées, notamment avec Gilles Attaf, qui espère poursuivre cette collaboration pour sa marque Belleville Manufacture.

"J'espère pouvoir continuer à fabriquer mes vestes et mes pantalons à Limoges, parce que ce savoir-faire, pour moi, est inégalable. C'est la dernière usine qui est en capacité de fabriquer des pièces à manche à façon en France et qui a une identité, une main, qui lui est vraiment propre, donc c'est un enjeu énorme pour moi" commente celui qui se présente comme "un militant de la production française et de la réindustrialisation en région", en tant que président du label Origine France Garantie. En attendant le résultat de ces négociations en cours, Marck et Balsan a déjà accepté que les commandes en cours avec Belleville soient bien honorées par France Manufacture

Des investissements prévus sur le site

Le repreneur, qui était en concurrence avec deux autres candidats dont l'entreprise limougeaude C2000, s'offre France Manufacture pour une bouchée de pain : 10.000 euros. Toutefois, le groupe prévoit d'investir 200.000 euros supplémentaire dans l'atelier, pour le moderniser et le relancer. Le tribunal de commerce de Paris a manifestement considéré que Marck et Balsan avait les reins suffisamment solides pour donner un nouveau souffle à cette entreprise, qui était en grande difficulté depuis sa précédente reprise, en 2020.

Ces deux dernières années, le chiffre d'affaire de France Manufacture ne suffisait pas à couvrir les salaires, frais de fonctionnement et autres charges et impôts. D'autant que l'entreprise était trop récente pour bénéficier des aides liées à la crise sanitaire.