Limoges : l'entreprise de communication graphique Disa est liquidée, près de 70 emplois supprimés

L'entreprise Disa, spécialisée dans la communication graphique et employant 66 salariés, a été placée en liquidation judiciaire à Limoges

La procédure de redressement judiciaire, ouverture en janvier dernier, n'aura pas suffit : l'entreprise de communication graphique Disa, à Limoges-sud, a été placée en liquidation judiciaire mercredi 24 juin et a définitivement fermé ses portes ce mardi. Aucun repreneur ne s'est présenté auprès du tribunal de commerce de Limoges.

Cette liquidation judiciaire s'accompagne de 66 licenciements et de la fermeture du site de production de 16.000 m2 dans la zone d'activités de Magré-Romanet, où l'entreprise avait pourtant réalisé de nombreux investissements ces dernières années, notamment pour constituer un parc machine moderne (offset UV, sérigraphie et impression numérique grand format) lui permettant de produire des supports publicitaires et de communications variés.

En 2019, elle avait réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 10,5 millions d'euros.