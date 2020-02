Limoges : La nouvelle plateforme de La Poste consacrée aux colis a démarré son activité

Limoges, France

La Poste innove et investit à Limoges où elle vient d'ouvrir une plateforme multi-activités, à Beaubreuil, dans la ZA de la "Grande Pièce", au Nord de Limoges. Cette plateforme sera essentiellement consacrée au traitement des colis destinés aux habitants de la Haute-Vienne. Face à la multiplication des achats sur internet, La Poste se donne ainsi les moyens de répondre à la demande de ses clients.

5 millions d'euros ont été investis dans ce nouvel outil industriel. Un investissement important qui s'accompagne de créations d'emplois. En effet, l'entreprise va embaucher sur le site plus de 200 personnes (essentiellement des agents reclassés après la fermeture du centre de tri de Limoges, qui avait ouvert en 1976 et qui a définitivement fermé ses portes samedi dernier-15/02). 27 CDI ont également été signés par des intérimaires et des CDD de longue date.

Tous les jours, plus de 7000 colis seront réceptionnés et redistribués en Haute-Vienne, à partir de cette plateforme. La Poste espère également améliorer les délais de distribution du courrier, qui deviennent de plus en plus long. A ce sujet, l'entreprise a aussi investi 600 000 euros dans une trieuse. Cette machine devrait faciliter le travail des facteurs mais pas forcément réduire les délais de distribution. En effet, depuis la fermeture du centre de tri de Limoges, le courrier est toujours trié à Poitiers, avant d'être acheminé vers les bureaux de poste du département, puis distribué par le facteur. Ainsi, une lettre envoyée de Limoges à Limoges, sera triée à Poitiers avant de revenir à Limoges...