Face au reconfinement et à l'obligation de développer au maximum le télétravail, certaines entreprises peinent à s'organiser. A Limoges, la start up Unova s'est donc adaptée pour leur proposer des solutions et gagner ainsi de nouveaux clients.

La Nouvelle Eco - A Limoges, la start up Unova aide des entreprises à faciliter le télétravail

Simon Parre, le président de la start up Limougeaude Unova, surfe sur le développement du télétravail pour conquérir de nouveaux clients.

Basée à la technopole Ester, à Limoges, la start up Unova est en train d'ajouter une nouvelle corde à son arc grâce au reconfinement. Désormais, cette société spécialisée dans le développement d'applications mobiles et de sites internet propose aussi des solutions pour le télétravail. Elle s'adresse à des entreprises souvent un peu perdues dans leur quête d'une nouvelle organisation efficace à distance.

"On a vu des pratiques un peu étranges" raconte Simon Parre, le président d'Unova, qui a d'abord commencé par s'adresser aux clients pour lesquels son entreprise travaillait déjà. "Les gens se donnaient le mot pour ne pas se croiser. Ils allaient chacun leur tour, avec leur clé USB, chercher les fichiers dont ils avaient besoin sur leur serveur." Un système D qui a l'avantage d'éviter les contacts, proscrits pour limiter les risques de propager le coronavirus. Mais pour Simon Parre, c'est loin d'être l'idéal pour récupérer facilement des données et pour une organisation durable du télétravail.

Chez Unova, on avait déjà la culture du télétravail et on a adapté nos solutions pour nos clients.

La start up, dont une partie des salariés travaillent déjà en permanence à distance, a donc décidé de partager les solutions qu'elle avait développé en interne. Le prinicipe est simple : mettre en place un système de "cloud", c'est à dire un espace de travail virtuel partagé, sur lequel tous les salariés peuvent accéder à tous leurs documents de travail et ne pas les perdre.

Le dispositif est évidemment sécurisé avec des mots de passe et le chef d'entreprise détermine les données et documents auquel chaque employé peut avoir accès. D'autres options, comme des calendriers partagés et des coffres-forts numériques, peuvent aussi être ajoutées en fonction des demandes.

Une piste de croissance supplémentaire pour Unova

Unova commence tout juste à communiquer sur ce nouveau service développé grâce au confinement, mais le bouche à oreille a déjà permis à l'entreprise de trouver de nouveaux clients intéressés par ces solutions. Pour l'instant, cet accompagnement au développement du télétravail représente encore une activité faible de l'entreprise, qui a par ailleurs connu une croissance "assez importante" ces dernières années dans son activité d'agence digitale.

Simon Parre y voit toutefois une belle piste à creuser car ça permer d'apporter "plus de services, d'accompagner de manière plus importante donc c'est complémentaire et ça s'intègre bien avec ce qu'on propose sur des développements." Le président d'Unova veut donc développer cette offre, soit en complément de ses autres activités, soit pour des clients qui ont juste besoin d'aide pour mettre en place le télétravail.