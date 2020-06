Limoges : le camping-car sera certainement à la mode cet été

Ils avaient déjà la cote, mais vous verrez probablement de plus en plus de campings-cars sur les routes cet été. Ce mode de transports-vacances semble profiter d'un nouveau succès car il gomme les incertitudes des départs en vacances ou des risques sanitaires. A Limoges, les spécialistes apprécient.

Dès le début du déconfinement, le marché du camping-car a profité d'un nouveau succès, que certains spécialistes du caravaning en Limousin mesurent de manière significative, que ce soir pour la vente ou pour la location.

Nous voyons des clients qui ne s'étaient jamais intéressés au camping-car

Si l'on en croit Sandrine Neau, directrice de la concession Caravaning Limousin à Limoges-sud : "la tendance est très bonne" se réjouit-elle , "elle est en progression de 20 % par rapport à l'année dernière. Les clients sont présents, et nous avons même de nouveaux clients qui ne s'étaient jamais intéressés au camping-car mais qui y trouvent leur compte car ce type de vacances vous permet d'être chez vous".

L'idée de vacances plus sereines et sans risque sanitaire

En effet, pas d'hébergement collectif, liberté de circuler : un séjour plus serein en ces temps d'épidémie. A Limoges, Véronique et Patrick viennent de signer pour un véhicule tout neuf, non pas pour fuir leur prochain, mais une envie de route : "une envie de liberté, c'est ça, peut-être parce qu'on est restés prisonnier pendant deux mois... Disons que le confinement a fait mûrir notre projet. Partir à l'étranger, ça ne semble plus intéressant alors qu'il y a plein de choses à voir en France ou à proximité" témoignent-ils.

Avec l'annonce de la fin de restriction des 100 km, le marché du camping-car pourrait même profiter d'un boom supplémentaire tout au long du mois de juin.