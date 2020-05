Limoges - Le directeur de l'aquarium exhorte le gouvernement à "faire confiance aux gens du tourisme"

L'Aquarium de Limousin est à priori le 1er en France à rouvrir ses portes au public. Au prix d'une réorganisation des plus rigoureuses. Au delà des gestes barrière, gel hydroalcoolique et port du masque ou de la visière pour le personnel, la gestion du flux des visiteurs y est pour beaucoup. Ce qui a incité la préfecture de la Haute-Vienne, la ville de Limoges et les services vétérinaires a donné leur accord au 3e site touristique le plus visité du Limousin.

Comment un site touristique propose des visites très intimistes

"Toutes les demi-heures, on donne accès à un groupe, une famille, de 2 à 6 personnes maximum" explique David Branthôme, le directeur des lieux. "Pendant une demi-heure, elle est toute seule dans l'aquarium. Au bout de 30 minutes, elle sera arrivée en milieu de la visite. A ce moment là, on fait rentrer une autre famille. Entre temps, on aura eu le temps de désinfecter là où est passé le 1er groupe" détaille t-il.

A écouter, le reportage en immersion avec les visiteurs à l'Aquarium du Limousin Copier

L'aquarium n'est pas bien grand mais cette organisation, avec un sens de visite, permet aux groupes de ne jamais se croiser. "Ça rassure vraiment les gens. Ils ont vraiment l'aquarium pour eux. C'est une privatisation, avec au moins une animation pour eux (repas donné aux poissons) et c'est vraiment un moment unique" argumente celui qui a su réinventer les lieux pour le bien de son association, très active dans la protection des poissons et des tortues.

Que le gouvernement comprenne qu'en face d'eux, ils ont de véritables techniciens

C'est aussi la preuve pour David Branthôme, que les professionnels peuvent bien faire les choses malgré le contexte d'épidémie de coronavirus Covid 19. "Dans un site touristique comme le nôtre, et il y en a beaucoup d'autres, on a appris à gérer les flux des personnes. On va pouvoir ralentir ou accélérer, sans qu'ils s’en rendent compte, mais en faisant en sorte que ce soit agréable pour eux, notamment grâce aux animations".

A ses yeux, il faut que les décideurs politiques fassent confiance à la profession au delà des aides annoncées pour encaisser la crise. "Faisons confiance aux gens du tourisme. C'est leur métier. N'oublions pas que 3 millions de personnes vivent de manière directe ou indirecte du tourisme en France. Il faut que le gouvernement comprenne qu'en face d'eux, ils ont de véritables techniciens qui savent travailler correctement" martèle t-il.

Le Limousin a sa carte à jouer

"Aujourd'hui, c'est beaucoup moins dangereux de visiter un musée, un aquarium ou un parc zoologique que d'aller faire ses courses dans un hypermarché" assure David Branthôme, sûr de sa méthode qu'il va d'ailleurs partager avec les offices de tourisme du département. La Haute-Vienne et le Limousin en général qui a d'ailleurs une très belle carte à jouer selon lui. "Nous sommes très peu touchés, nous sommes naturels avec des sites de taille humaine et familiale. C'est maintenant qu'il faut qu'on tire notre épingle du jeu notamment auprès des locaux" conclu t-il d'un ton déterminé à faire briller le Limousin.