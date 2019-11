Limoges : le fabriquant de chaussure haut de gamme J.M Weston se lance sur le marché du vintage

Si J.M Weston répare depuis toujours les chaussures de ses clients, il y a de nombreuses paires qui dorment dans des placards. Des chaussures que la marque souhaite racheter pour les restaurer et les revendre à moitié prix sur le marché du vintage et ainsi conquérir une nouvelle clientèle.

Limoges, France

Le fabriquant limougeaud de chaussure haut de gamme J.M Weston se lance sur le marché du vintage. S'il répare depuis toujours les chaussures de ses clients, il y a quand même de nombreuses paires qui dorment dans des placards. J.M Weston propose de racheter en bons d'achat ces chaussures à partir de 100 euros la paire. Mais uniquement les 6 modèles de référence de la marque notamment les célèbres mocassins. Une fois restaurées, ces chaussures seront remises en vente à partir du 14 janvier, à la moitié du prix du neuf.

Pour des générations sensibles à l'économie circulaire, à l'économie de l'usage

Pour le PDG de JM Weston Thierry Oriez, cela permet de toucher de nouveaux clients avec des prix plus abordables, tout en réaffirmant la durabilité de ses produits :"On propose cette nouvelle offre à destination de générations sensibles à cette économie circulaire. A cette économie de l'usage. Des clients qui connaissent la marque et qui l'apprécient mais qui n'ont pas forcément les moyens ou l'envie de mettre le prix du neuf. C'est aussi une manière de s'approprier le marché de l'occasion. Il y a de nombreuses paires à vendre sur certains sites mais non restaurées. Nous pourrons garantir la qualité du produit en remontant entièrement ces chaussures comme on le fait déjà pour nos clients."

Depuis sa création, J.M Weston restaure les chaussures de ses clients. Une facilité pour se lancer sur le marché du vintage. - ©J.M Weston

Chaque année, J.M Weston répare à Limoges entre 10 et 15 mille paires de ses clients du monde entier (voir photo ci-dessus). Le savoir faire existe déjà. Dans un premier temps, cette collection vintage ne sera disponible que dans les boutiques parisiennes. Et peut-être plus tard dans le magasin d'usine de Limoges. Et à l'international, notamment au Japon où le marché du vintage à la cote depuis déjà longtemps. Si cela vous intéresse de vous séparer de vieilles Weston, il faut vous rendre en boutique pour qu'un expert détermine si oui ou non, elles sont éligibles à la collection vintage.