Limoges : le groupe Verdoso reprend les rênes des restaurants La Pataterie

Le groupe de restaurants La Pataterie, basé à Limoges, passe sous le giron du fonds d'investissement Verdoso. Le tribunal de commerce de Limoges a rendu sa décision ce mardi. Le choix de cette offre de reprise n'est pas une grande surprise car le dossier avait été préparé en amont de la procédure de redressement judiciaire entre les actuels dirigeants du groupe La Pataterie et le fonds de redressement Verdoso, spécialisé dans ce type de reprises, dans le cadre d'une procédure de prepack cession.

La chaîne de restaurants, basée à Limoges et créée en 1996 à Brive, compte près de 150 établissements en franchise et une vingtaine en gestion directe etemploie près de 2200 salariés. Le groupe Verdoso reprend la holding, en conservant une équipe restreinte de 20 personnes sur une centaine actuellement, et une partie des 20 restaurants détenus en gestion directe. Le groupe La Pataterie est en redressement judiciaire depuis le 18 octobre suite à des difficultés financières qui ont débuté en 2015.

Verdoso redonnera-t-il la frite à La Pataterie ?

Pour redynamiser le groupe, Verdoso prévoit notamment de revoir l'offre de restauration en remettant la pomme de terre et ses déclinaisons au centre de la carte, mais également de procéder à un relooking total des restaurants pour rendre le réseau plus moderne et plus séduisant. La relance passerait également - et avant tout - par un plan de communication ciblé et décliné localement pour donner rapidement une autre image de La Pataterie. L'objectif, à terme, est de dépasser à nouveau les 200 restaurants comme dans les années fastes de La Pataterie.