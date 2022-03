Limoges : le marché de la seconde main conquiert de nouveaux adeptes au dépôt-vente "Le grenier de Marilou"

Le marché de l'occasion et de la seconde main ne cesse de se développer en France. Une tendance qui s'est renforcée durant la crise sanitaire et qui prend encore plus d'ampleur face à une inflation galopante. A Limoges, ça fait les affaires du dépôt-vente "Le grenier de Marilou".

Dans la Nouvelle éco, on s’intéresse ce matin au marché de la seconde main, particulièrement porteur dans le contexte actuel de hausse des prix. Illustration à Limoges avec "Le grenier de Marilou", un dépôt-vente qui existait sous un autre nom depuis sept ans, dans le quartier historique de la Boucherie. Il vient de changer de nom, mais avec toujours la même gérante, Brigitte Lacombe. Et toujours le même succès.

France Bleu Limousin : La seconde main, les achats d'occasion, c'est devenu un réflexe de plus en plus fréquent aujourd'hui pour les consommateurs ?

Brigitte Lacombe : Absolument. C'est devenu un nouveau mode de consommation qui entre surtout dans les habitudes des jeunes. Ils partent avec une envie de consommer différente, de consommer peut-être un peu moins, de se faire plaisir sans se ruiner et de se dire qu'en achetant de la seconde main, ils font plaisir à leur porte-monnaie, se font plaisir à eux et en plus, ils font du bien à la planète.

Est-ce que vous avez aussi vu évoluer, au fil des années, le type de clients qui viennent chez vous pour acheter de la seconde main ?

Oui, justement avec l'arrivée du Covid [ndlr : qui a aussi inciter beaucoup de gens à faire du tri et à se lancer dans la vente d'occasion] c'est totalement ancré dans le mode de consommation. Les moins jeunes s'y mettent aussi et beaucoup de personnes qui m'amenaient leurs vêtements à vendre, mais qui n'achetaient pas d'occasion, se mettent maintenant finalement à se dire "Mais pourquoi moi je n'en profite pas aussi ?" Et puis elles se rendent compte que c'est sympa, qu'on trouve des produits atypiques. On suit pas la mode, on crée son propre style, on n'est pas prisonnier des diktats d'une mode que nous impose les magazines.

Il y a d'une part une prise de conscience un peu écologique et d'autre part une question économique de plus en plus prégnante. Les prix ont flambé et ça va certainement pas s'arranger avec la guerre en Ukraine. On en parle dans votre boutique ?

Absolument, même pour ceux qui ont les moyens. Ils ne veulent plus mettre les prix qu'ils pouvaient mettre par le passé. C'est moins important aujourd'hui ou ils ont d'autres priorités parce que tout est cher. La clientèle se fait plaisir et se dit "même si cette robe je ne la mets pas tous les jours, comme je l'ai payé beaucoup moins cher, c'est moins grave, ça impacte moins le budget de la famille. Et quand, en plus, elles amènent leurs vêtements à vendre, en fait elles ont l'impression de faire du troc et de ne pas gagner d'argent mais de ne pas en dépenser non plus ! Donc, le système est assez sympathique.

Est ce qu'on vous amène aussi d'autres objets, en plus des vêtements ?

Oui, puisque je fais également l'art de la table, donc, tout ce qui est porcelaine. Evidemment en priorité de la porcelaine de Limoges, mais aussi du cristal, des verres, carafes. Ça marche très bien, notamment avec les jeunes. Justement, ils sont contents de s'acheter des couverts un peu anciens et finalement guère plus chers que s'ils les achetaient en grande surface. Donc, ils se font plaisir et c'est vraiment se donner bonne conscience et se rendre compte qu'on trouve des très belles choses, à des prix plus que corrects.