Limoges : le prix de la cantine scolaire va augmenter à la rentrée

Comme dans beaucoup d'autres secteurs depuis quelques mois, les prix de l'alimentation s'envolent. Dans les supermarchés, comme dans les cantines scolaires, qui voient leurs tarifs gonfler à la rentrée 2022-2023. Plusieurs catégories sont concernées. "Le poisson et le bœuf ont augmenté entre 30 et 40 %. Les lentilles, on est à plus de 100% d'augmentation" détaille Cyriaque Moreau, responsable de la restauration scolaire à la mairie de Limoges.

Résultat, la hausse des prix a du être en partie répercutée sur les tarifs payés par les parents d'élèves. Vincent Jalby, adjoint en charge de la jeunesse, précise que "nous avons maintenu les tarifs pendant plusieurs années, mais là, ce n'était plus tenable pour la mairie". La municipalité privilégie aussi les circuits courts et le bio "ce qui peut aussi entraîner un surcoût". Le prix moyen d'un repas augmente ainsi de 9 % et passe de 3.02 euros à 3.29 euros. Les prix s'échelonneront de 1 à 5 euros en fonction du quotient familial.

Des astuces pour économiser

Pour limiter le coût pour les familles, la mairie a mis en place quelques petites astuces. Des menus génériques sont ainsi affichés pour une plus grande flexibilité. "Au lieu d'écrire "carottes râpées" en entrée, nous allons mettre "crudités." Ça nous laisse le choix de pouvoir mettre des betteraves au menu si elles sont moins chères par exemple", explique Vincent Jalby.

Les économistes et les élus suivent donc de près les cours des aliments, mais pas question de baisser la valeur nutritionnelle. "On tient à proposer des menus équilibrés aux enfants" ajoute Cyriaque Moreau. Entre 8 600 et 8 700 enfants doivent faire leur rentrée cette semaine à Limoges.