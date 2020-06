Limoges: le retour du soleil fait le bonheur des restaurateurs

"Là, à l'intérieur, je ne fais plus rien. Je fais tout à l'extérieur!" Joël Hervé est joyeux. Le patron du restaurant "La femme à barbe" à Limoges revoit, enfin, les clients s'installer sur sa terrasse après des semaines très pluvieuses. "Dès que l'on avait eu les autorisations pour agrandir nos terrasses, on était super heureux. Tout était installé mais les premières gouttes sont tombées et on a jamais pu en profiter de la terrasse."

"On passe de 25 à 50 couverts avec la terrasse!"

Aujourd'hui c'est de l'histoire ancienne. Il a ressortis les parasols, les tables et les chaises. "J'ai 28 couverts sur ma terrasse! C'est plus que ce que je fais à l'intérieur." La fermeture de la rue lui permet de bien pouvoir s'étaler sous l’œil bienveillant des voisins. "Avec le monde qui revient, cette longue terrasse dans cette petite rue de Limoges et le soleil, certains voisins me disent que l'on se croirait à Séville!" La demande est telle, que le gérant a embauché une serveuse pour faire face à l'afflux de clients.

En face, même euphorie chez Martins Dumas, propriétaire du Martin Comptoir. "Après ces quelques jours de pluie, on souffle enfin!" sourit le chef. "En plus, nous venons tout juste de nous installer. Depuis l'ouverture, nous n'avions jamais pu profiter pleinement de la terrasse. Sous le soleil, on passe de 25 à 50 couverts!"

Vers un retour à la normale?

Tous les restaurateurs observent ces derniers jours, un retour des clients avec la chaleur. C'est le cas aussi pour Pierre Lacroix. Il tient la Locale. Reste un petit point noir selon le gérant : le midi. "On est pas encore revenu à la normale sur les midis, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes en télétravail ou qui sont chez eux! Mais avec le beau temps, on espère voir plus de monde encore."