Limoges : le Super U brûlé pendant les émeutes va être temporairement déplacé dans le quartier Aristide-Briand

"Il fallait trouver une solution de proximité", justifie Rémy Viroulaud, l'adjoint au commerce de la municipalité limougeaude. C'est pour cela que la ville de Limoges s'est mobilisée au côté du groupe Système U après l'incendie du magasin U Express situé rue Aristide Briand, lors des émeutes urbaines de la fin du mois de juin . Pour ne pas gêner encore plus les habitants d'un quartier déjà désert en terme de commerces.

ⓘ Publicité

L'incendie du supermarché a causé de nombreux désagréments. "On va désormais à Casino, on est obligé de prendre notre voiture" peste Jacques et Georgette, deux habitants du quartier. Le U Express était devenu un élément moteur de leur quotidien. "On habite rue Condorcet, on pouvait y aller à pied". "Les populations de ce quartier n'ont pas un choix énorme de commerce" en convient Rémy Viroulaud. D'autant que les travaux du U Expresse dureront environ un an. Pour l'élu, il fallait donc se mobiliser.

Un terrain de hand bientôt supermarché

Les discussions avec Système U se sont donc entamées sur ce principe là. Si, au départ, la piste d'une solution temporaire à la place du parc relais TCL Aristide Briand était évoquée, elle a été écartée pour des raisons techniques. Le groupe a finalement accepté la proposition de cette "plateforme sportive", une surface de 1 500 m², dont 300 m² de surface de vente, située à l'arrière du gymnase André Raynaud. Un terrain de hand qui devrait bientôt devenir supermarché, "dans des conditions les plus hospitalières possibles" souligne Rémy Viroulaud.

Pour l'instant, ce n'est qu'un terrain de handball... © Radio France - Mickaël Chailloux

L'objectif est d'aller vite. "Les responsables de Super U ont tous à l'idée que le nouveau supermarché peut être opérationnel dès septembre" poursuit l'élu, "et la ville sera facilitatrice. Tous les services se sont mis à la manœuvre, sans compter que nous aurons l'appui de Limoges Métropole pour des aménagements sur la voirie et le réseau. On a tous pris conscience qu'il y avait besoin de dépanner ces populations".

Un soulagement pour les habitants du quartier

La gêne sera minime pour les scolaires notamment, qui pourront utiliser le gymnase et le terrain de basket à côté promet l'élu. De fait, les habitants et commerçants du quartier semblent ravis. "C'est une bonne chose" explique Damien Conceiçao, pharmacien et co-gérant de la pharmacie Aristide-Briand. **"On est un petit quartier, avec pas mal de personnes âgées. En perdant le Super U, ils perdent leur repère pour faire leurs commissions. Donc le retrouver c'est important. D'ailleurs, c'est le sujet de conversation majeur de nos patients (rires)."

Jacques et Georgette sont aussi soulagés. "Oh, c'est bien" souffle-t-elle. Dans quelques semaines, ils recevront un flyer dans leur boîte-aux-lettres et de la signalétique sera mise en place. Et ils pourront bientôt croiser leurs pharmaciens en train de faire leurs courses dans leur supermarché.