Limoges : On veut vivre de notre métier disent les AESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap

"Je suis AESH et je veux pouvoir vivre de mon métier" C'est l'un des messages accrochés ce mardi à la mi journée sur les grilles du rectorat de Limoges car ces accompagnants d'élèves en situation de handicap en ont assez du manque de reconnaissance à l'égard de leur profession. Le plus souvent à temps partiel non choisi, les AESH qui sont très majoritairement des femmes en ont assez du salaire de misère qui ne leur permet pas de vivre comme Assia qui fait ce métier depuis trois ans dans une école élémentaire de Limoges "Je gagne 625 euros par mois, c'est un salaire minable et en même temps on nous demande d'être flexible et de nous adapter et tout ça sans formation" déplore la jeune femme.

Stop à la précarité : on veut un vrai statut

Ce que ne comprennent pas les AESH c'est qu'elles n'ont aucune reconnaissance de leur métier. "Le ministre Jean Michel Blanquer ne cesse de répéter que l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap est une priorité et pourtant nous n'avons aucune reconnaissance" disent elles. "Nous voulons un vrai statut au sein de l'éducation nationale et pas un emploi précaire" précise Virginie qui intervient dans une classe Ulis à Limoges et qui est obligée pour vivre décemment de prendre un deuxième emploi de nuit.

A Limoges, les AESH étaient plusieurs dizaines à exprimer leur colère devant le rectorat de Limoges © Radio France - Françoise Ravanne

Une situation qui se répercute sur l'accompagnement des enfants

Le mouvement qui s'inscrit dans une action nationale vise aussi à dénoncer la dégradation pour les élèves en situation de handicap car leur temps d'accompagnement se réduit. "Ces enfants passent 24 heures par semaine à l'école et nous on ne peut travailler souvent que 19 heures, et le reste du temps personne ne s'en occupe" explique encore Prescilla qui est à la fois AESH et mère d'un enfant en situation de handicap. Dans l'académie de Limoges on estime à environ 1700 le nombre d'AESH mais pour 750 postes équivalent temps plein. C'est dire que la plupart sont à temps partiel.