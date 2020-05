Limoges : les affaires reprennent progressivement dans les boutiques de prêt-à-porter

Trois semaines après le début du déconfinement, l'activité continue à progresser dans les commerces de Limoges, notamment dans les magasins de textile qui doivent rattraper les ventes du début de printemps. Les clients sont de plus en plus nombreux mais ce n'est pas encore un retour à la normale.

Au fil des semaines, les clients sont de plus en plus nombreux dans les magasins du centre-ville de Limoges - illustration

Petit à petit, depuis le début du déconfinement, la fréquentation est en hausse dans les commerces du centre-ville de Limoges. Les boutiques de prêt-à-porter, notamment, attendent beaucoup des semaines qui viennent pour rattraper les ventes qu'elles n'ont pas faites sur les collections printemps.

En l'occurrence, les magasins de vêtement sont quasiment unanimes : après 3 semaines de déconfinement "ça va de mieux en mieux !" se réjouit Maïté dans sa boutique de chemises pour hommes.

Les clients sont au rendez-vous

Alexandre, gérant d'un magasin de vêtements masculins, était déjà très content à la réouverture et il confirme : "on sent vraiment les clients présents, on sent les clients revenir, ils sont au rendez-vous ! Le mois est déjà beaucoup mieux que ce que j'avais prévu".

Près de la rue Jean Jaurès, Nathalie aussi est satisfaite, au milieu de ses robes et de ses tenus printemps-été. Mais elle ajoute un petit bémol : "c'est surtout de la clientèle que je connais, des clientes qui viennent spécifiquement. Mais le passage n'est pas encore tout à fait là..."

Des clients oui, mais moins de flânerie dans les rues

Moins de passage, moins de flânerie qu'avant le confinement ? Un peu plus haut dans les rues piétonnes, Maité a la même impression. "Deux mois de confinement, c'est long et du coup les gens se déconfinent très lentement, pour certains il y a de la réticence à sortir comme avant, c'est très net" pense-t-elle.

Réticents peut-être... Du moins jusqu'à ce week-end car pour ce troisième samedi de déconfinement, les rues du centre-ville étaient à nouveau bien garnies. "Peut-être l'effet des dernières annonces" conclut Maïté. L'annonce de la deuxième phase du déconfinement aurait-elle déjà provoqué un déclic ? Alors s'ils restent prudents, les commerçants sont tout de même très optimistes pour le mois de juin.