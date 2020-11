Limoges : les commerçants dans les starting blocks

Les commerçants devront attendre au moins jusqu'à mardi prochain et l'allocution du président de la République pour savoir s'ils peuvent oui ou non rouvrir leur boutique et accueillir à nouveau des clients. En attendant la bonne nouvelle, les commerçants sont déjà dans les starting block

Des semaines qu'ils attendaient l'éclaircie. Les commerçants espèrent rouvrir leur boutique d'ici la fin du mois. Cela devrait être en fin de semaine prochaine, mais pour en savoir plus, il faudra patienter et être attentif à l'allocution d'E.Macron, en milieu de semaine prochaine. En attendant, le gouvernement et les professionnels ont discuté ce vendredi du "protocole sanitaire renforcé" comprenant notamment une limitation plus importante des capacités d'accueil en magasin, ainsi qu'un possible élargissement des horaires d'ouverture. Sous réserve de validation par les autorités sanitaires, ce protocole devrait notamment voir passer la jauge d'accueil maximal d'un client pour 4m2 de surface de vente à un pour 8m2, et ce quelle que soit la taille du commerce.

Peu importe le protocole, les commerçants se frottent les mains à l'idée de retrouver bientôt leurs clients. Certains n'ont d'ailleurs pas attendu les nouvelles obligations pour s'adapter à la crise sanitaire : "On a préparé des kits cadeaux d'emballage si les clients veulent partir plus vite. On a aussi acheté des tablettes pour encaisser les achats sans être obligé de faire la queue à une caisse" confie Laurent Louis, le gérant de la boutique "Ambiances Styles", dans la zone commerciale du Family Village.

En centre ville aussi on s'active, les protocoles sont déjà en place, surtout dans les petites boutiques : gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire, un client à la fois voire deux maximum pour respecter la règle des 4m2(qui devrait être portée à 8m2 pour une personne). Mais surtout on se prépare à ouvrir le plus de jours possible, sur des plages horaires plus larges afin de satisfaire un maximum de clients :"On peut faire du 7 jours sur 7, travailler les dimanches, travailler tôt le matin et tard le soir pour récupérer ce que l'on a pu perdre depuis le re confinement et surtout pour satisfaire nos clients et clientes à l'approche des fêtes de fin d'année", insiste Patty Marieque, de la boutique de prêt à porter "Isis", en centre ville de Limoges.

De son côté, le président de l'association des commerçants de Limoges, Pignon sur Rue 87, estime qu'il faudrait aller encore plus loin pour rassurer les clients, notamment en imposant le masque dans les rues de Limoges :"Je pense que vu la foule qu'il va y avoir au cours de cette période, il serait de bon ton que la mairie se décide à rendre le masque obligatoire dans l'hyper centre ville et dans les zones commerciales pour éviter tout problème".