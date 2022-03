Limoges : les entreprises qui recrutent cherchent désormais leurs profils dans les quartiers défavorisés

A côté des petits fours et boissons, Elina, 47 ans, tient fermement son CV à la main. La CPME l'a invité à ce déjeuner au Black & Green, proche de la clinique Chénieux, pour tenter de trouver de l'emploi. "Je viens de terminer ma formation à l'AFPI comme agent de fabrication et je suis à la recherche dans le milieu de la couture." Loin devant elle, les cinq gérants se tiennent droit puis se présentent chacun à leur tour, eux et leur entreprise. Puis, c'est le moment de la discussion informel, un verre à la main.

Aller chercher le demandeur d'emploi où il se trouve

L'opération s'appelle “Quartier Prioritaire de la Ville, Échanges et mixité". Elle est destinée à mettre en relation des demandeurs d’emplois et des dirigeants d’entreprises rencontrant des difficultés de recrutement. L’État la soutient à hauteur de 8800 euros et c'est la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises de la Haute-Vienne, qui l'initie. "C'est une initiative qu'on prend depuis de longues années, explique Laurence Beaublique, sa présidente, et on veut rapprocher ces jeunes et demandeurs d'emplois des quartiers prioritaires vers les entreprises". Des entreprises qui ont des manques de recrutement.

"On est prêt à leur faire la courte échelle, même si on doit leur tenir la main plus longtemps" - Bernard Blaizeau, PDG C 2000

La question des qualifications n'est finalement plus vraiment un problème, à écouter ces chefs d'entreprise. "On est prêt à les former" affirme Bernard Blaizeau, patron de C 2000, l'atelier de couture spécialisé dans le luxe et qui travaille avec Dior ou Hermès. "De toute façon, on forme déjà en interne, car les tâches que l'on fait ne sont plus apprises à l'école" continue le chef d'entreprise, qui valorise plutôt l'habileté de la main, apprendre tous les jours.

Le savoir-être plus que le savoir-faire

"Sans paraphraser un chanteur connu, je dirais qu'on cherche l'envie d'avoir envie" sourit Christophe Barry, PDG de Plast'Avenir 87, 80 salariés dans la zone industrielle du Romanet. "Je pense qu'une fois qu'on a la motivation, tout peut s'apprendre." Lui est séduit par la rencontre. "Si on arrive à créer l'envie sur du face à face, ça remplace largement un CV."

Pour Elina, c'est presque acquis. "On vient de me donner la carte de visite pour qu'on se rencontre" souligne-t-elle. Un premier pas à concrétiser. L'action est amenée à être reconduite.