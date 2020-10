Limoges : les personnels du secteur médico-social veulent aussi une prime de 183 euros

Une cinquantaine de personnels du secteur "médico-social" a manifesté ce mardi après-midi, à Limoges, devant la Maison d'Accueil Spécialisée du Centre Hospitalier Esquirol. Ils revendiquaient de pouvoir, eux aussi, toucher la prime mensuelle de 183 euros par mois, à laquelle ils n'ont pas droit pour l'instant.

En effet, le fameux "Ségur de la santé", signé en juillet dernier prévoit cette prime pour les personnels du secteur "sanitaire", et pas pour ceux du secteur "médico-social", alors que la différence entre les deux est assez parfois ténue. "On trouve cela complètement inégal, par rapport à ce qu'on vit déjà sur le terrain" dit Ludivine, monitrice-éducatrice de 39 ans, qui a déjà douze ans d'ancienneté à la Maison d'Accueil Spécialisée Saint-Exupéry, qui dépend du Centre Hospitalier Esquirol de Limoges. "Je travaille dans un hôpital et aujourd'hui on me dit que je n'ai pas droit à ces 183 euros par mois parce que je suis dans une structure médico-sociale", expliqua-t-elle, reconnaissant sans détour que "_183 euros par mois, alors que je gagne 1400 euros, clairement, ça met du beurre dans les épinards_, on n'est pas sur une valorisation de 20 euros sur laquelle on irait pinailler, là c'est une vraie revalorisation de salaire, sur laquelle on se trouve légitime". "Tout le monde fournit la même transpiration à l'hôpital pour travailler", explique-t-elle encore.

Même grade, même employeur, mais pas de prime. Ce n'est pas normal.

Une situation inadmissible et incompréhensible aux yeux de Véronique Lebessou, de la CFDT Esquirol à Limoges. "On ne nous l'explique pas du tout, en fait, c'est ça le problème. On n'a pas d'explication légitime et réelle en fait, et on ne laissera pas passer ça", assure-t-elle.

Les personnels médicaux-sociaux veulent aussi la prime de 183 euros © Radio France - Alain Ginestet

Avec un danger à clé, estime pour sa part Patrice Bossoutrot, de la CGT, celui de créer des carrières à deux vitesses. "On a _du personnel dans un même établissement qui aura l'augmentation, et l'autre qui ne l'aura pas_. On est des agents d'Esquirol avec le même grade, on est embauché par le même employeur, mais on va toucher moins, ce n'est pas normal", dit-il. Il craint aussi une conséquence à plus long terme, celui d'une dévalorisation des métiers médico-sociaux, qui peinent parfois déjà à recruter.