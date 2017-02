Limoges : les policiers continuent leur mobilisation

Une vingtaine de policiers a manifesté jeudi 9 février devant le commissariat de Limoges pour obtenir un week-end de congé sur deux, au lieu d'un sur six actuellement, grâce à une réorganisation du temps de travail. La direction a donné des signes encourageants mais certains points bloquent encore.

Les policiers continuent leur mobilisation à Limoges pour modifier leur temps de travail. Une réunion a eu lieu jeudi 9 février entre le commissaire Paul Agostini et le syndicat Unité SGP police. A leur sortie les attendait devant le commissariat une une voiture de fonction datant... de 1955. Cette 4 CV est venue égayer la manifestation tenue par une vingtaine de policiers comme un "symbole de la détérioration des conditions de travail des policiers ces dernières années".

Une 4 CV de collection pour soutenir la mobilisation des policiers à Limoges le 9 février 2017. © Radio France - Solène de Larquier

Le représentant syndical régional, Grégory Hugues, s'est dit content de l'avancées des discussions.

"Jusqu'à présent nous recevions au mieux une fin de non recevoir... Aujourd'hui on a senti une réelle volonté de la part du directeur de faire avancer les choses". - Grégory Hugues, représentant syndical SGP police

Des avancées pour les policiers

La principale revendication des policiers c'est obtenir un "vendredi fort", c'est-à-dire réorganiser le rythme de travail pour que les policiers obtiennent un week-end sur deux de congé au lieu d'un week-end sur six actuellement. Deux sections du commissariat de Limoges sont concernés par cette demande : la salle de radio, qui réponds aux appels du 17, et la brigade de roulement qui intervient sur le terrain pour prendre en charge ces appels d'urgence.

Une première avancée a eu lieu depuis la dernière manifestation le 3 janvier 2017 puisque la salle radio va obtenir un changement de rythme de travail. Ce n'est pas encore le cas pour la brigade de roulement qui représente environ cinquante personnes sur un effectif total de 200 policiers.

Un point noir : les effectifs

Plusieurs pistes sont étudiées pour pouvoir modifier le rythme de travail des policiers concernés. Le commissariat de Limoges dispose d'un agent en garde statique pour surveiller les locaux 24h/24. "C'est une exception qui n'est pas liée aux attentats et qui existe depuis 17 ans à Limoges, en supprimant cette garde, on pourrait remobiliser les policiers" affirme Grégory Hugues. Le commissaire Paul Agostini va dans le même sens et estime que supprimer cette mission libérerait quatre personnes pour les redéployer ailleurs. Mais supprimer cette garde statique nécessiterait de déléguer à une société privée et il faut donc l'accord de l'Etat.

Mais la principale condition du commissaire Agostini pour répondre favorablement aux demandes des policiers "qui seraient préférables pour le personnel" comme il en convient lui-même, reste les effectifs.

"A l'heure actuelle, nous n'avons pas les effectifs nécessaires. Il faudrait huit personnels de plus pour mettre en place ce nouveau cycle, sans compter les départs à la retraite qui seront nombreux cette année." - Paul Agostini, commissaire de Limoges

Rencontre à venir avec le ministre de l'Intérieur

Le représentant national du syndicat SGP police - Force ouvrière, Yves Lefebvre, est venu assister à la réunion ce jeudi midi. Il rencontrera le 23 février prochain le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, et appuiera la demande du commissariat pour obtenir des effectifs supplémentaires et faire aboutir les négociations.

Il ne reste que quelques mois au commissariat de Limoges pour trouver une solution. Le rythme de travail actuel des policiers, qui ne respecte pas le temps de repos minimum, a été rendu illégal par l'Union européenne depuis le 1er janvier 2017. La France a poussé le délai jusqu'en juillet mais il n'est pas sûr que les effectifs supplémentaires demandés par le commissaire arrivent d'ici là.