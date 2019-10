Limoges : les porcelainiers déstockent leurs invendus avec les traditionnelles ventes au kilo

Les porcelainiers de Limoges organisent jusqu'à ce dimanche le traditionnel déstockage de leurs invendus et de leurs pièces avec des défauts. Chez Bernardaud, les mordus étaient là dès l'ouverture, pour faire de bonnes affaires.

Jusqu'à ce dimanche les grandes maisons de porcelaine comme Bernardeaud et Haviland destockent leurs invendus ou les pièces avec des défauts.

Limoges, France

C'est la grande braderie des porcelainiers limougeauds jusqu'à dimanche. Bernardaud et Haviland, notamment, destockent leurs invendus et les pièces avec des défauts. L'occasion de faire de bonnes affaires et les curieux étaient au rendez-vous dès ce jeudi matin.

On se croirait le premier jours de soldes devant les grands magasins. Devant les portes de la salle, au parc des expositions de Limoges, la file d'attente s'allonge à vue d’œil. Certains arrivent de très loin comme Jonathan, venu d'Avignon, quelque peu surpris par l'affluence : " Il y a déjà une cinquantaine de personnes alors que ce n'est même pas ouvert ! ".

Plusieurs tonnes de porcelaines mises en vente

Les acheteurs se sont levés tôt pour profiter des meilleures affaires © Radio France - F.CANO

Plats, assiettes, tasses, théières, au total plusieurs tonnes de porcelaine sont mises en vente à des prix attractifs. 7 euro le kilo pour la porcelaine blanche. " C'est pas du premier choix mais ça reste du Bernardaud, ça reste du Limoges quand même !" souligne Emmanuelle, une habituée des ventes, " c'est quand même chouette d'avoir cette opportunité-là" ajoute-t-elle.

Et pour profiter de cette opportunité justement, rendez-vous jusqu'à dimanche au Parc des Expositions de Limoges pour la porcelaine Bernardaud. Si vous préférez Haviland, ça se passe au pavillon de la Porcelaine en zone industrielle sud de Limoges.