Limoges : les retraités manifestent devant la préfecture pour une hausse de leur pension

À Limoges, comme dans toute la France, les retraités sont sortis dans la rue ce mercredi 31 mars. Ils réclament une hausse de leur pension et davantage de vaccins contre le coronavirus. Ils étaient une petite centaine devant les locaux de la préfecture.

Neuf syndicats de retraités, dont la CGT, appellent à manifester ce mercredi 31 mars. À Limoges, ils se sont rassemblés devant la préfecture.

Ils réclament notamment une hausse de leurs revenus de 300 euros par mois dont 100 euros immédiatement.

Manifestation des retraités © Radio France - Valentin Houinato

Les retraités veulent également une accélération de la vaccination contre le Covid dans le pays et une meilleure considération de la part du gouvernement.

"On n'a pas été augmenté depuis des années, on sent qu'on est mal-aimé par ce pouvoir." regrette Chantal, ancienne institutrice de 62 ans.