Limoges - Les salaires et les moyens au cœur de l'appel à la grève ce jeudi dans l'Education Nationale

Les personnels de l'Education Nationale de l'Académie de Limoges sont invités à un rassemblement ce jeudi à 10h30 devant le rectorat à Limoges et à 11h00 au pied de la cité administrative à Tulle. Ces rassemblement sont organisés dans le cadre de l'appel à la grève lancé par une intersyndicale composée de la FSU, de FO, de la CGT et de Solidaires. "Ces 4 dernières années dans le secondaire, on a perdu 87 postes dans l'académie de Limoges avec le même nombre d'élèves. C'est comme si deux collèges de 500 élèves étaient rayés de la carte" peste Patrice Arnoux, professeur de mathématique au Lycée Renoir à Limoges et co-secrétaire académique Snes-FSU.

Les enseignants sont extrêmement mal payés dans ce pays

Les syndicats veulent des recrutements mais pour y parvenir, cela passe selon eux par de réelles hausses de salaires dans une branche qui n'est plus attractive. "Quand le ministère recrute un enseignant à Bac +5 aujourd'hui, il le paye 1 400 euros net par mois. Quand un capitaine de police est recruté à Bac + 3, il est recruté à 2 400 euros net. C'est très bien pour le capitaine de police mais les enseignants sont extrêmement mal payés dans ce pays" souligne Patrice Arnoux, chiffres de l'OCDE à l'appui. Un syndicaliste particulièrement choqué par la situation des AESH accompagnants les enfants en situation de handicap et embauchés à 600 euros par mois.

Quelle réponse pour les élèves sans stage en hôtellerie-restauration ?

Si le statut hiérarchique qui pourrait être donné aux directeurs comme évoqué par le chef de l'Etat lors de sa visite à Marseille suscite la colère, la situation dans les lycées professionnels inquiète beaucoup. En particulier en hôtellerie-restauration où de nombreux élèves n'ont pas pu suivre de stages pourtant cruciaux à leur formation, en raison de la crise sanitaire. "Cela pourrait poser un soucis pour leur intégration dans l'entreprise mais aussi pour leur Bac puisqu'ils sont évalués dans l'entreprise. Pour l'instant, la rectrice ne nous a toujours pas répondu" s'inquiète Christophe Tristan, professeur au lycée Jean Monet à Limoges et co-secrétaire académique SNUipp-FSU.