Limoges : les salariés de Madrange sont dans l'attente de la vente de leur entreprise

C'est l'option la plus probable : la société Madrange, basée à Feytiat , sera certainement mise en vente. Cette solution est privilégiée par le gouvernement, en accord avec le groupe Fiancière Turenne Lafayette (qui détient Madrange) et ses banques. Juste après le décès de sa patronne Monique Piffaut en décembre dernier, la nouvelle direction de cette holding a découvert des comptes complètement truqués et une situation au bord du gouffre. Chaque marque du groupe (Madrange, William Saurin, Paul Prédault et Garbit) devrait donc être mise en vente.

Les salariés sont "dans l'attente"

Chez Madrange, face à cette nouvelle péripétie, les salariés et certains syndicats se disent simplement "dans l'attente" et le plus "sereins" possible. Il est vrai qu'au début de l'année, le syndicat CFDT parlait d'amertume voire de colère. Mais entre temps, peut-être, de l'eau a coulé sous les ponts et aujourd'hui la vente semble être la seule solution pour sauver Madrange et toutes les autres marques du groupe, ou du moins pour limiter les dégâts...

D'un autre côté, les 600 salariés savent bien qu'il y a des risques pour l'emploi. Si un industriel du même secteur rachète Madrange, il peut y avoir des doublons, donc des restructurations, donc des licenciements. Mais les salariés n'imaginent pas voir disparaître leur entreprise : de gros investissements ont eu lieu et la marque est parfaitement viable affirment-ils. D'ailleurs, plusieurs repreneurs se sont déjà manifestés.