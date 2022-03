Limoges : les salariés des médiathèques en grève pour dénoncer des baisses de budget et d'effectifs

Une intersyndicale appelle les salariés du réseau des BFM de Limoges à débrayer ce samedi après-midi. Un mouvement de grève pour protester contre des baisses de budgets et d'effectifs drastiques selon les syndicats. Ils dénoncent une remise en cause de l'accès à la culture pour tous.

La colère gronde entre les rayonnages de la Bibliothèque Francophone Multimédia à Limoges. Les salariés sont appelés à la grève ce samedi, ainsi qu'à de nouveaux débrayages les 2, 9 et 7 avril, pour demander "une clarification de la politique culturelle municipale et l'ouverture de discussions sur les missions de la BFM et les moyens dédiés à la réalisation de cette politique culturelle" selon les termes du préavis déposé par une intersyndicale composée de la CGT, Inter 87 FSU et FO Territoriaux. Les syndicats dénoncent des baisses de budgets et d'effectifs. Selon eux, la situation ne permet plus d'assurer pleinement les missions du réseau de médiathèques de la ville.

Un budget de fonctionnement réduit de 66% depuis 2014 - Intersyndicale CGT, Inter 87 FSU, FO

Les chiffres avancés par l'intersyndicale donnent le vertige : "- 66% pour le budget de fonctionnement, qui est passé de 1.069.000 euros en 2014, à 419.000 euros aujourd'hui" indique Hugues Mathieu, Secrétaire général CGT de la Ville de Limoges. Le budget acquisition, pour acheter de nouveaux ouvrages, aurait aussi baissé de 18% et les crédits pour les animations seraient passés "de 100.000 à 10.000 euros en un an."

La première conséquence selon les syndicats, c'est que le personnel a lui aussi fondu, avec une quinzaine de suppressions de postes depuis 2019 et ils en redoutent d'autres d'ici la fin de l'année, notamment via des départs en retraite non remplacés. Pour Karine Mercier, Secrétaire du syndicat Inter 87 FSU à la Ville de Limoges, ça engendre une surcharge de travail pour les 121 salariés restants, qui se sont dans le même temps adaptés à une extension des horaires d'ouverture en échange de laquelle les budgets et effectifs devaient rester constants.

Des arrêts maladie liés à la surcharge de travail

"Ça fait plusieurs années qu'on alerte sur la situation, qu'on prévient et ça craque de plus en plus. Dans la mesure où on ne met pas d'argent pour le remplacement du personnel, ils ne tiennent plus, sont fatigués et inquiets." Une surcharge et une ambiance qui génère des arrêts maladie, pas forcément remplacés non plus insiste l'intersyndicale. Chaque semaine, il manquerait en moyenne 30 personnes pour faire tourner correctement les médiathèques du réseau BFM de Limoges.

L'accès à la culture pour tous en péril

Face à cette équation intenable, plusieurs animations ou services sont d'ores et déjà abandonnés, au détriment de la population. Hugues Mathieu dénonce un recul de l'accès à la culture pour tous, mais aussi du rayonnement de la BFM de Limoges. Une analyse partagée par Karine Mercier, qui regrette que ces choix incombe en plus aux personnels, obligés de décider ce qui doit être maintenu ou sacrifier. Pour les syndicats c'est une pression supplémentaire et un crève-cœur.

Après une lettre ouverte envoyée au maire de Limoges et transmise à l'ensemble des élus du conseil municipal et la saisine du CHSCT, l'heure est donc à la grève. De son côté, la mairie indique qu'elle ne souhaite pas faire de commentaires par voie de presse et qu'elle privilégie le dialogue au sein des instances représentatives du personnel.