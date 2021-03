Limoges : les salariés du secteur médico-social ne veulent plus être les oubliés du "Ségur de la Santé"

Entre 80 et 100 salariés du secteur médico-social se sont rassemblés ce lundi devant les portes de l'Agence Régionale de Santé (ARS), de Limoges. En première ligne depuis le début de la crise sanitaire, ces professionnels du secteur ont le sentiment d'être les grands oubliés du "Ségur de la Santé".

Ils réclament une augmentation de 183 euros. Une revalorisation salariale dont les personnels soignants ont bénéficié. Parmi ces "oubliés" on remarque des infirmiers et infirmières à domicile, des éducateurs et éducatrices, des aides-soignants et aides-soignantes, qui travaillent dans des structures privées et qui ont été mobilisés dès les premières heures de la crise de la Covid-19.

Les représentants syndicaux devant l'ARS de Limoges © Radio France - F.CANO

Pour les organisations syndicales, la situation n'a que trop duré. Les professionnels du secteur médico-social ont le sentiment de tourner en rond, "nous, aujourd'hui on a rien alors que l'on a été présent sur les deux vagues. On a mis nos familles de côté, on a travaillé 12 heures par jour, on a fait tout ce que l'on nous a demandé de faire et aujourd'hui on ne nous reconnaît pas", insiste Didier Cochet, délégué CGT à la fondation Delta Plus de Limoges.

Une crise des vocations dans le futur

Un manque de reconnaissance sur lequel revient Nicolas Bujaud, infirmier au centre de soins à domicile de la Croix Rouge d'Ambazac :_"le gouvernement a pensé à revaloriser les salaires dans les hôpitaux essentiellement et a tout simplement oublié ceux qui travaillent à l'extérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des différences de salaires entre deux professionnels qui ont le même diplôme et ce n'est pas juste"_.

Du côté de l'ARS, son directeur, François Négrier reconnaît qu'il y a des inégalités de traitement, même si ce n'est pas lui qui a la main sur les primes et les revalorisations salariales, "effectivement tout le monde n'a pas été éligible en même temps. Il y a des extensions qui sont en cours de négociation pour les services de soins à domicile et pour les personnes qui relèvent des structures privées. Cela se fait au fur et à mesure que les accords nationaux sont conclus". Mais ces accords de branche par branche tardent à être signés. Ce qui n'est pas sans conséquence sur le moral des troupes et qui pourrait provoquer une crise des vocations dans le futur.