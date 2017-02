A Limoges, les taxis lancent leur propre application mobile

Elle existe déjà à Paris et dans d'autres grandes villes françaises. Une application mobile pour réserver son taxi est désormais disponible à Limoges. La société Limoges Taxi espère ainsi conquérir une nouvelle clientèle 2.0.

Attendre au téléphone pour réserver un taxi, c'est terminé ! La société Limoges Taxi lance sa toute première application mobile. Il est désormais possible de contacter un chauffeur directement avec votre smartphone ou votre ordinateur, sans passer par le standard.

"Plus pratique et plus rapide"

Visiblement, le projet était attendu par la plupart des habitués du taxi. "Franchement, c'est plus pratique et plus rapide", confirme Mélanie. La jeune femme vient tout juste de sortir du taxi en gare de Limoges : "je suis parisienne, j'utilise l'appli des taxis G7 et ça marche très bien. Alors, qu'il y ait une application à Limoges c'est une bonne chose."

"A Paris, ça marche très bien" - Mélanie, une Parisienne habituée du taxi à Limoges Partager le son sur : Copier

Ça évite d'attendre au téléphone. C'est comme quand vous prenez rendez-vous chez le médecin. Si vous le faites en ligne, vous évitez le standard. Vous rentrez tout directement et vous êtes sûr que l'information est la bonne.

Localisation des taxis en temps réel

Cette application limougeaude fonctionne sur le même principe que la parisienne. Pour la démonstration, il faut suivre les instructions de Marc, chauffeur à Limoges depuis dix ans : "une fois que l'appli est téléchargée, le client enregistre ses coordonnées. Sur la première page, il dit où il se situe au départ. Il peut même voir le nombre de chauffeurs autour de lui, en temps réel."

"Le client peut même voir le nombre de taxis autour de lui en temps réel" - Marc, chauffeur à Limoges depuis 10 ans Partager le son sur : Copier

Par exemple, si le client veut aller à l'aéroport, il peut mettre des options : berline break ou monospace. S'il a un animal ou non. Il peut même dire s'il veut un chauffeur parlant anglais, espagnol ou portugais. Ensuite, il valide la course, et c'est parti !

Un forfait cinq euros plus cher

Pour utiliser l'application, les chauffeurs dépensent environ cinq euros supplémentaires par mois dans leur forfait. Mais pour Marc, cela en vaut la peine : avec ce nouveau système, "c'est beaucoup plus calme, on n'entend pas le client parler, le chauffeur non plus."

Tout passe par l'informatique et ça tombe directement dans le véhicule, c'est beaucoup plus agréable. Et puis, si cela peut nous attirer de nouveaux clients...

Les jeunes et les hommes d'affaires

La société Limoges Taxi se fixe ainsi deux objectifs : ne pas se faire doubler par les autres sociétés qui disposent déjà de leur propre application dans les grandes villes françaises et surtout toucher une nouvelle clientèle 2.0. Pour son secrétaire Jérôme Taillefer, les cibles prioritaires, "sont les jeunes qui utilisent les applications smartphones et les hommes d'affaires qui peuvent réserver leurs taxis, par exemple, directement sur le tarmac de l'aéroport."

"On se devait de monter dans ce train des nouvelles technologies" - Jérôme Taillefer, secrétaire de Limoges Taxi Partager le son sur : Copier

Il fallait donc répondre à une nouvelle demande : "en tant que groupement unique sur Limoges, on se devait de toucher aux nouvelles technologies," ajoute Jérôme Taillefer.

On devait monter dans ce train de la technologie pour proposer ce service à nos clients de passages ou de Limoges. On est quand même victime de notre succès : le standard est souvent surchargé et l'application smartphone peut être un relais pour réserver son taxi sans passer par la zone d'attente du téléphone.