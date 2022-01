Limoges : malgré la crise et la hausse des bénéficiaires, SOS Bébé 87 peut compter sur des donateurs

Anaïs a un petit bébé, Hayden, de tout juste un an. Pour la première fois, cette peintre dans le bâtiment a poussé la porte de l'association SOS bébé 87. "C'est rassurant d'avoir ce type de structure. Si on perd pied, ils sont de bons conseils et on peut s'appuyer sur eux."

En ce moment, les contrats ne s'enchainent plus comme avant pour cette professionnelle : "Décembre a été difficile. Je ne sais pas comment vont se dérouler ces prochains mois. Là je peux avoir quinze jours de nourriture pour un prix deux fois moins cher qu'en grande surface."

De nouvelles familles dans le besoin avec la crise

Sandrine, bénévole depuis trois ans chez SOS bébé 87, l'observe aussi : "Depuis que les prix ont augmenté dans la grande distribution de nombreuses familles viennent se fournir en petits pots ou couches ici." Pour Serge Pérucaud, c'est une réalité. "La précarité est plus importante aujourd'hui. Nous sommes passés de 900-950 familles avant le Covid à près de 1050-1100."

Il y a de nouvelles familles et donc d'avantage de besoins. L'association achète 80% des produits revendus par la suite. "Beaucoup de personnes font des dons physiques de vêtements ces derniers mois", note Sandrine. "C'est dans l'air du temps de recycler et ça profite à d'autres familles."

Les dons financiers affluent aussi ces dernières semaines. "Étonnamment, on observer une hausse de la solidarité", sourit Serge Pérucaud. "Nous avons reçu de jolis dons durant les fêtes de fin d'année. C'est assez exceptionnel, ça fait chaud au cœur et cela montre que les donateurs ont confiance dans notre association." Malgré la crise, l'association fait face, de bon augure pour la suite de cette association SOS Bébé créée en 2005