Limoges : malgré la crise, le groupe Legrand limite la casse en 2020

Malgré la crise, l'équipementier électrique limougeaud Legrand a largement limité la casse en 2020 avec un chiffre d'affaires en baisse de "seulement" 7,9 %. Le groupe se félicite de solides résultats financiers et s'apprête à verser des dividendes en légère hausse à ses actionnaires.

Le groupe limougeaud Legrand a réussi à traverser la tempête économique 2020 en évitant les plus gros écueils. La société a publié ses résultats annuels ce jeudi et se félicite de "solides réalisations financières".

Certes, la baisse globale des ventes de Legrand a entraîné un recul du chiffre d'affaires de 7,9 %, ainsi qu'une baisse de son résultat opérationnel ajusté et de son résultat net (-12,8 % et -18,4 %) mais le directeur du groupe, Benoît Coquard, souligne qu'il "demeurent à un excellent niveau, respectivement à 19% des ventes et 11% des ventes".

Pour la 2ème année consécutive, une trésorerie de plus d'un milliard d'euros

Par ailleurs, le cash flow libre - c'est à dire le flux de trésorerie disponible - dépasse 1 milliard d'euros pour la deuxième année consécutive et représente 17 % du chiffre d'affaires. Cette donnée montre la capacité de l'entreprise à financer ses investissements, sa R&D, ou encore à financer ses acquisitions et payer des dividendes aux actionnaires.

Dans ce contexte, Legrand poursuit sa croissance externe par l'acquisition de 4 entreprises, lui permettant notamment de renforcer sa position sur le marché mondial de la connectivité et de l’efficacité énergétique.

Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires, qui se tiendra le 26 mai 2021, le Conseil d’administration de Legrand, seule entreprise du Limousin cotée au CAC 40, proposera un versement de dividende en augmentation de près 6 % à 1,42 € par action.