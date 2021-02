Limoges : manifestation des L214 devant l'enseigne Subway pour dénoncer l'élevage intensif

Les militants de l'association L214 ont manifesté devant le restaurant Subway située place de la Motte à Limoges. Ils dénoncent les conditions d’élevage et d’abattage des poulets utilisés dans les restaurants de l'enseigne.

Images et pancartes chocs chez les militants L214 à Limoges

Difficile de les rater. Les militants ont déployé un long tapis rouge jusqu'au restaurant Subway situé place de la Motte à Limoges. Pancartes à la main, ils quadrillent le chemin pour se rendre au fast-food. Sur les photos, on peut voir des poulets sans plumes, entassés les uns sur les autres, parfois morts.

A l'heure du repas ce spectacle dégoûte certains habitués. "On a réfléchit et on va manger ailleurs", explique Lola venue avec deux amis. Pour de nombreux passants ces images sont importantes. C'est le cas de Nolwen : "Ils ont raison, il faut montrer ceux qui profitent de l'élevage intensif."

"Nous demandons à Subway de respecter le Chicken European Commitment"

Devant l'enseigne, l'air dépité, Dylan lui ne comprend pas. Il travaille pour l'enseigne. " Pourquoi s'en prendre à nous ? Nous sommes à Limoges et nous sommes une franchise. Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de décider. Moi je ne suis pas contre leur message mais les L214 ne veulent pas dialoguer et sont assez violents dans leurs propos."

Pour Nicolas Boutaud, militant L214, ce n'est pas les consommateurs ou les franchises qui sont visés mais à travers eux, Subway France : "Ils doivent changer de fournisseur et respecter le Chicken European Commitment. Nous leur demandons simplement d'acheter le poulet dans des élevages qui respectent un minimum le bien-être animal". L214 demande aussi que 20 % au moins des approvisionnements en viande de poulet de Subway pour la France proviennent d'élevages en plein air.

Des mesures prises chez Subway aux Etats-Unis mais pas en France

En France, plus de 50 entreprises sont aujourd'hui engagées à mettre en place ces mesures. Ce n'est pas le cas de Subway selon les militants L214 qui soulignent que l'entreprise a pris un engagement similaire aux États-Unis et au Canada depuis 2017... mais pas en France.

De son côté, dans un communiqué, Subway France soutient qu'elle a mis en place "des programmes en faveur du bien-être animal" et que ces fournisseurs en poulets répondent "à des normes strictes".