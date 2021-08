Limoges Métrople renouvelle son aide aux petites entreprises de son territoire

Pour soutenir le tissu économique local, Limoges Métropole renouvelle son aide aux très petites entreprises de son territoire en les aidant à payer une partie de leur loyer pour le mois d'avril 2021. Toutes les entreprises ne sont pas concernées. Il s'agit de celles avec un à neuf salariés et ayant fait l'objet d'une fermeture administrative au mois d'avril 2021 : les esthéticiennes, certains cafés et restaurants, les magasins de vêtements et de chaussures. L'aide est plafonnée à 2.000 euros et calculée à hauteur de 60% du loyer d'avril hors taxe et hors charge.

Pour déposer une demande d'aide aux loyers des entreprises, jusqu'au 31 août :