Limoges Métropole veut rouvrir l'Aquapolis le 19 septembre, ultimatum envoyé à Vert Marine

C'est une nouvelle mise en demeure et ce sera probablement la dernière. Limoges Métropole indique ce lundi matin que l'expoitation du Centre Aquatique de l'Aquapolis sera mise sous séquestre si Vert Marine ne réenclenche pas l'ouverture de l'équipement avant vendredi 9h.

C'est une nouvelle étape dans les tensions entre la société Vert Marine et Limoges Métropole. Ce lundi, Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole, annonce que la collectivité a mis en demeure Vert Marine de rouvrir l'Aquapolis au public au plus tard le lundi 19 septembre.

Mais ce n'est pas qu'une simple lettre avec accusé de réception qui a été envoyé à la société. "On a décidé de sécuriser la démarche juridique. On a entamé des discussions la semaine dernière mais elle n'ont pas abouties" explique Fabien Doucet, adjoint au sport de Limoges Métropole. "On a mis en demeure Vert Marine d'une réouverture. A défaut, il y aura une mise sous séquestre de la structure avec une réouverture lundi 19 septembre au public" complète l'élu.

Un ultimatum à Vert Marine

La mise sous séquestre, c'est tout simplement une reprise de l'équipement par Limoges Métropole, qui donne les ordres à la société Vert Marine d'exécuter le contrat de délégation de service public. En somme, c'est une obligation de l'exécuter. Si personne ne se présente vendredi ou lundi, alors la société Vert Marine pourra être poursuivie pour manquement ou faute grave.

"Cette question de mise sous séquestre, _c'est l'ultimatum posé à Vert Marine"affirme Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole. "Les dirigeants de Vert Marine ont tendance à oublier qu'ils vivent, gagnent leur vie, payent leurs salariés avec l'argent des contribuables"_ tonne Guillaume Guérin.