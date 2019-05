Limoges Métropole s'offre un guide pour booster le tourisme

Un guide touristique consacré à Limoges et ses environs vient de sortir en librairie. Publié chez Hachette dans la collection "Un grand week-end", il a été en partie financé par la communauté urbaine Limoges Métropole pour mieux se faire connaître et tenter d'attirer davantage de touristes.

Limoges, France

"Limoges doit être une destination à part entière, pas seulement un lieu de passage par hasard !" C'est le cri du cœur lancé par Yvette Aubisse, présidente de l'office de tourisme intercommunal et élue de Limoges Métropole. La communauté urbaine a donc décidé de passer à l'offensive et de ne plus se contenter seulement des campagnes de communication ponctuelles, comme celles menées depuis quelques années dans le métro parisien. Limoges Métropole a ainsi participé, à hauteur de 50.000 euros, à la publication du guide "Un grand week-end Limoges et ses environs", chez Hachette.

Les courts séjours, en ville, une tendance touristique en plein boom

La collection compte déjà une quarantaine de villes, avec l'ambition à chaque fois de mettre en avant une offre touristique réelle mais méconnue. Pour Jérôme Denoix, directeur du développement et des partenariats chez Hachette, Limoges rentrent parfaitement dans ce créneau. "Entre la porcelaine, le cuir, les savoir-faire d'excellence, plus tout ce qui est activités nature en bord de Vienne par exemple, sans oublier le formidable patrimoine historique, _il y a vraiment de quoi contenter beaucoup de gens._" Quand à l'auteure de ce guide, elle n'est pas Limougeaude et elle livre donc ses coups de cœur et son regard, forcément subjectif, sur une ville qui _"ne sait pas forcément mettre suffisamment ses atouts en valeur"reconnaît Yvette Aubisse, présidente de l'office de tourisme intercommunal. Le but est d'attirer des touristes de toute la France et de l'étranger, mais le guide devrait aussi toucher un public plus local selon Jérôme Denoix."Chaque fois qu'on sort un guide, entre 20% et 30% des achats de la première année sont faits par des gens du cru."_

Un guide papier et... connecté

Tiré à 12.000 exemplaires dans un premier temps, "Un grand week-end Limoges et ses environs", qui se présente en format de poche, est vendu 8,95 €. Il est aussi "connecté" précise le directeur du développement et des partenariats chez Hachette, car des contenus supplémentaires sont accessibles en scannant les pages avec un smartphone, via une application gratuite développée par Hachette. Cela donne accès à des photos supplémentaires, des vidéos, des sites internet et d'autres informations pour enrichir les visites.