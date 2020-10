Limoges : "Pass Sport pour l'Emploi" en visite au Val de l'Aurence

Faire du sport pour trouver un travail, c'est le leitmotiv de l'association "PAss Sport pour l'Emploi", créée par le chef cuisinier Thierry Marx et l'ancien champion de judo et entraîneur de Teddy Riner, Benoît Campargue. L'association sillonne la France des quartiers prioritaires pour mettre en relation les demandeurs d'emploi et les chefs d'entreprises. Elle utilise le vecteur du sport pour que les personnes à la recherche d'un travail puissent montrer de quoi elles sont capables : esprit d'équipe, concentration, respect des consignes, organisation. Autant de valeurs véhiculées par le sport et qui s'adaptent parfaitement à la vie de l'entreprise :"je pense que c'est bien ! On voit des jeunes qui montrent de l'envie. L'envie de faire du sport et de travailler dans l’entreprise. De faire en sorte que les deux match!"souligne Fabrice Bouclet, responsable chez Adecco.

Les chefs d'entreprise dans les tribunes observent leurs futurs salariés © Radio France - F.CANO

Après un parcours sportif, les demandeurs d'emploi qui participaient à cette journée ont pu rencontrer les chefs d'entreprises, ainsi que les agences intérim, pour échanger des CV. Selon Benoit Compargue, l'un des fondateurs de l'association:"100% des participants à ces rencontres ont trouvé un travail".