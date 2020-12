Limoges : plus de risque de fermeture chez Madrange, la Cooperl retire ses menaces

"Le principal c'est qu'il n'y ait plus toutes ces menaces. On revient à la normale." Henri Drault, délégué FO chez Madrange, finalement ne veut pas en savoir plus. Il n'y aura pas de fermetures d'usines et c'est ce qui compte pour l'ensemble des salariés de Madrange en Haute-Vienne, 350 à Feytiat et 140 à Limoges. Car de l'accord qui a été trouvé entre la Cooperl, propriétaire du fabricant Limousin de jambon, avec le ministère de l'Économie sur le paiement de l'amende suite à l'affaire du "cartel du jambon" les syndicats n'en savent guère plus. "C'est un accord confidentiel" précise d'ailleurs de son côté la direction du groupe charcutier breton.

12 fermetures de sites

Selon les syndicats la sanction reste exécutoire et sera désormais recouvrée directement par Bercy. Mais aucun d'eux ne peut dire si l'entreprise paiera effectivement l'amende. L'entreprise garantit en tous cas qu'elle a bel et bien abandonné toutes les mesures qu'elle avait envisagées pour compenser la perte de ces 35 millions d'euros. Elle avait menacé en octobre dernier de réduire ses investissements, de diminuer les salaires et surtout de fermer 12 sites et en particulier les usines rachetées en 2017 à la holding financière Turenne Lafayette, à savoir entre autres Madrange. L'histoire du "cartel du jambon" n'est cependant pas terminée pour la Cooperl, la plus lourdement sanctionnée dans cette affaire, puisque elle a fait appel du jugement. Le procès en appel devrait avoir lieu en 2023.