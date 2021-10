Limoges - Prix du carburant :"j'espère que les gilets jaunes vont se remettre à l'attaque avec les routiers !"

On s'intéresse ce jeudi sur France Bleu Limousin à la flambée des prix du carburant. Alors que le diesel bat des records et que l'essence est aussi très chère, ça râle à la pompe où certains espèrent même un retour en force des gilets jaunes.

Les prix du carburant impactent de plus en plus les budgets des ménages comme ici à Limoges

Si vous avez une voiture ou tout autre véhicule à essence ou à diesel, cela ne vous aura pas échappé. En ce moment, les prix des carburants s'envolent. Le prix du diesel a même atteint un niveau historique. A la pompe, ça a du mal à passer pour les plupart des usagers de la route. "Ça fait mal ! Plus ça va, plus c'est cher. J'ai besoin de ma voiture pour aller travailler. Je fais plus de 80 km par jour. On le sent passer à la fin du mois. Ça pèse vraiment sur le budget" regrette Laure, tout en faisant le plein dans une station service de Limoges.

On perd énormément d'argent - Mickael, chef d'entreprise

Arrive ensuite Mickael, un chef d'entreprise qui passe chaque jour à la pompe pour faire le plein de ses camions de chantier. "Un peu écœuré de la hausse. On a des camions lourds, pleins de véhicules et on voit à la fin du mois qu'on perd énormément d'argent. On ne peut pas répercuter toutes ces hausses là aux clients. Ça devient compliqué" s'agace-t-il. Quand à Malika, qui emmène ses enfants à leurs activités du mercredi après-midi, il faut faire des choix :"je ne suis pas sorti les deux derniers jours, pour garder le gasoil pour aujourd'hui."

Conduire différemment ou laisser la voiture au garage

Une mère de famille bien obligée de s'adapter derrière son volant :"ça me fait réfléchir. Je regarde tout le temps comment je roule, économiquement." Même chose pour Annie qui vît à Bessines-sur-Gartempe :"en venant à Limoges tous les jours, ça fait plus de 250 euros par mois. Maintenant, dès que je peux, je ne me sers pas de la voiture et je marche. J'essaye aussi de rouler moins vite." D'autres vont jusqu'à renier sur leur train de vie. C'est le cas de René, un retraité qui avec son épouse ne va plus au restaurant.

Ça va surement se révolter avant la fin de l'année - René, un retraité

Pour lui, cette situation n'est pas tenable et va entrainer un vent de révolte comme en octobre 2018. "Ça coûte très cher. J'espère que les gilets jaunes vont se remettre à l'attaque, avec les routiers et tout ! Parce que le pouvoir d'achat va chuter avec le chauffage, l'électricité et tout ce qui suit. Je pense que ça va surement se révolter avant la fin de l'année" prédit René pendant que sa femme s'occupe du plein. Sa colère en dit long sur la grogne qui grimpe presque aussi vite que les prix du carburant.