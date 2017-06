Limoges : quand les médiateurs sociaux inspirent leurs collègues européens

Les médiateurs sociaux de la ville de Limoges participent depuis un an au programme européen ArleKin. Cette initiative vise à échanger sur les différentes méthodes et projets en Europe. A La Bastide, l'équipe a accueilli une médiatrice espagnole en observation pendant plusieurs jours. Reportage.

Alors que les quartiers de Limoges sont en profonde mutation urbaine, quinze médiateurs œuvrent à la tranquillité et la bonne entente dans des zones parfois sensibles. Ce travail en contact étroit avec la population et les institutions est une nécessité qu'on retrouve à l'échelle européenne. Depuis un an, le projet ArleKin permet aux médiateurs sociaux européens d'aller observer le travail de leurs voisins. Du 12 au 26 juin, Limoges a accueilli une médiatrice de Séville à La Bastide. Une visite qui tombe à pic puisque Julia Otin a pu observer la médiation dans un contexte de grand chamboulement urbain.

Jour et nuit, Hamid Ghobrini et son équipe veillent à la bonne entente dans le quartier : "ça peut aller de la rupture du lien social, d'un conflit de voisinage... Si on parle plus précisément de la population jeune, ça peut être aussi faire le lien entre eux et les différents acteurs qui peuvent répondre à leurs problématiques, notamment en termes d'insertion, etc." Jour et nuit, un médiateur est donc présent dans le quartier de La Bastide ainsi que dans d'autres quartiers à Limoges. "La nuit, nous nous contentons de calmer les situations et le jours, on prend le recul nécessaire pour en comprendre les causes" détaille Hamid Ghobrini qui coordonne le projet depuis 2002 à Limoges.

S'inspirer de méthodes différentes en Europe

L'équipe de La bastide a dû intégré une nouvelle problématique, celle de la mutation urbaine, importante, du quartier et de toutes les tensions mais aussi adaptions qu'elle peut engendrer. Une situation inédite pour la médiatrice sévillane Julia Otin : "Je n'ai jamais vu de plan de rénovation aussi forte sur tout un quartier. En Espagne, nous avons seulement de petites interventions pas sur tout un quartier comme ici", explique la médiatrice, visiblement appréciative des mutations à venir du quartier de La Bastide.

Mais ses observations sur le contexte français ne s'arrête pas là : "J'ai aussi été marquée par la posture très ancrée dans le quartier des médiateurs. Ils arrivent à créer une confiance avec les institutions mais aussi une proximité avec les habitants." ajoute-t-elle. L'échange ne s'arrête pas là car l'expérience de la médiatrice espagnole peut aussi inspirer côté français, comme sa capacité à fédérer diverses initiatives associatives et citoyennes pour faire émerger des projets. L'an dernier, c'est d'ailleurs Hamid Ghobrini qui s'est rendu en Espagne.

Le coordinateur de la médiation sociale à Limoges explique par ailleurs que la vocation du programme n'est pas de calquer une méthode observée : "La médiation est un processus, on ne va pas prendre quelque chose dans un autre contexte socio-économique ou sociopolitique, mais on va s'en inspirer et voir ce que l'on peut faire chez nous", développe-t-il.

Pendant que Julia Otin est en France, deux médiateurs travaillant à Limoges sont également en immersion. L'un observe les actions d'une association similaire à la structure limougeaude à Bruxelles et le second est au Haut commissariat pour les migrations à Lisbonne.