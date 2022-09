Limoges s'installe à Paris pour attirer de nouveaux habitants lors d'un job dating

Limoges Métropole, l'office de tourisme et la CCI se sont installés ce mardi 27 septembre à la maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris. Un job dating y est organisé pour permettre à des parisiens de venir s'installer et travailler à Limoges. Le but : "redorer le blason de la province".

Un logo décliné sur des sacs et feuilles incite à "oser l'expérience Limoges"

"Osez l'expérience Limoges". C'est par ces mots que les différents participants au job dating de ce mardi 27 septembre ont été accueillis à la maison de la Nouvelle Aquitaine à Paris. "Il s'agit de s'exporter et d'être hors les murs" complète Sylvie Rozette, vice-présidente de Limoges Métropole chargée du tourisme.

Des dizaines de fiches de poste disponibles

L'élue n'est pas seule. Une petite dizaine d'entreprises et de structures s'est déplacée pour participer à ce job dating. Sur une table, un classeur épais répertorie les différentes fiches de poste, allant de Legrand jusqu'à Catalent en passant par Maciejowski, le CHU de Limoges...etc...

Pour Hélène Lepoutre, de la société Catalent à Limoges, cette matinée de job-dating s'est bien passée. "On recherche des responsables de projets, des coordinateurs de projets, des métiers plutôt dans le secteur du contact qualité. On voulait aller chercher les candidats de la capitale pour promouvoir le territoire limousin". Christophe Argeyrolles, dirigeant de la société Maciejowski, a lui aussi adoré. "Je viens là pour porter l'étendard de mon entreprise mais aussi de notre Limousin qui m'est très cher" ajoute celui qui devait voir au minimum huit candidats dans son secteur de la plomberie.

Des entretiens qui sont bienveillants

Quant aux candidats, si certains connaissent le Limousin, d'autres n'y ont jamais vécu. C'est le cas d'Agnès. D'origine vietnamienne, elle s'est précipitée dans ce job dating et se réjouit d'un "contact très convivial avec un processus d'entretien très bienveillant".

"On a envie de me faire venir en Limousin, chacun m'expliquant la région et m'incitant à venir voir sur place"

Ces parisiens veulent fuir la capitale aussi. Ils évoquent les temps de trajets longs pour rejoindre le travail. "Ici, c'est la ville des 10 minutes" vante Sylvie Rozette, mais aussi les dirigeants de ces entreprises. "L'échange est intéressant" note Agnès, qui réfléchit donc à venir s'installer en Limousin. Elle a postulé à deux fiches de poste. "J'ai envoyé à des amis les postes et je leur ai dit de venir ici (à la maison Nouvelle Aquitaine). Et puis on se retrouvera en Limousin" sourit-elle, très enthousiaste.