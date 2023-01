Limoges : tensions autour des négociations annuelles obligatoires à Legrand

Le climat social à Legrand reste tendu ce jeudi après-midi, après le débrayage du début de semaine et la troisième réunion dite "NAO" (Négociations Annuelles Obligatoires) au sein de l'entreprise. Malgré des propositions en hausse de la part de la direction, les syndicats et salariés sont ressortis "frustrés" de cette réunion, à tel point qu'ils ont manifesté leur mécontentement sur l'avenue Marechal de Lattre de Tassigny, située devant le siège social limougeaud du groupe Legrand.

"Le mal est présent à Legrand avec ce manque de reconnaissance" estimait un syndicaliste après la réunion de ce jeudi matin. Les syndicats demandaient une augmentation générale de 10% pour tout le monde, et avec une valeur plancher minimum de 200 euros pour les bas salaires. La direction a proposé ce jeudi des évolutions avec notamment une augmentation de 2% pour les cadres et de 4,2% pour les ouvriers. Mais, pour autant, les syndicats estimaient ne pas être satisfaits de ces annonces. "Pour les salaires en dessous de 2 300 euros, on restait sur une valeur plancher de 100 euros" raconte Lionel Guy, de la CGT Legrand.

Des actions dans les prochains jours ?

Les salariés ont décidé de manifester leur colère en bloquant une partie de la matinée l'avenue Marechal de Lattre de Tassigny, comme le montrent les vidéos publiées sur la page Facebook de la CGT Legrand . Les syndicats prévoient aussi de faire annuler le CSE prévu demain à Legrand et d'organiser, sur tous les sites du Limousin, des assemblées générales pour entendre les salariés. De ces réunions, découleront des modes d'actions. Ces actions pourront être menées dans les prochains jours.

La direction n'a pas souhaité communiquer sur ces NAO, mais affirme simplement qu'elle a proposé une enveloppe globale d'augmentation des salaires de plus de 5% en moyenne, et qu'en parallèle, elle a également mis dans la balance une prime de partage de la valeur de 1 000 euros qui pourrait être versé en février.