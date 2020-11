Limoges : tous les commerces autorisés à ouvrir tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année

Afin de "contribuer à la relance de l’activité économique", la ville de Limoges annonce que tous les commerces seront autorisés à ouvrir tous les dimanches, jusqu'à la fin de l'année, à compter de week-end et jusqu'au dimanche 27 décembre.

Cela n'a pas tardé. Suite aux dernières annonces d'Emmanuel Macron mardi soir, et la réouverture des commerces non-essentiels dès samedi, le Ministre de l'Economie Bruno le Maire s'est dit ce mercredi matin favorable à l'ouverture des commerces tous les dimanches jusqu'à Noël "pour compenser, en partie, leur fermeture forcée durant le mois de novembre".

En Limousin, la ville de Limoges est la première à sauter le pas. Elle annonce ce mercredi midi que tous les commerces seront autorisés à ouvrir tous les dimanches, du 29 novembre au 27 décembre, avec aussi des mesures de stationnements gratuits le samedi après-midi.

Il s'agit, selon la Mairie, d'une mesure prise en concertation avec Limoges Métropole, "afin de contribuer à la relance de l’activité économique et faciliter l’accès aux commerces". Ces mesures sont effectives à compter du samedi 28 novembre.

> Pratique : le stationnement sur toute de la voirie sera gratuit de 14h à 16h tous les samedis du 28 novembre 2020 au 2 janvier 2021 (ne pas prendre de ticket à l’horodateur). Tous les samedis le stationnement inférieur à 2 heures est gratuit dans les parkings Bibliothèque, Jourdan, Hôtel de ville et Churchill (toute la journée). Le stationnement est gratuit entre 12h30 et 14h sur l’ensemble des zones. Le stationnement est gratuit tous les dimanches et jours fériés sur l’ensemble des zones. Tous les jours le stationnement sur voirie de moins de 30 minutes est gratuit.