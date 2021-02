Limoges : toutes les boutiques restent fermées malgré l'autorisation d'ouverture le dimanche

Des rideaux baissés, des commerces fermés, c'est un dimanche après-midi shooping gâché pour Ginette et Babette : "Mais on avait entendu qu'ils étaient ouverts, s'exclame Babette. Avec les soldes et puis la crise, il avait le droit." Ginette poursuit: "C'est même vous France bleu qu'il l'avait dit à la radio !"

C'est bien vrai Ginette, nous l'avons bien dit. Le préfet a autorisé toutes les boutiques à ouvrir durant tous les dimanche de ce mois de février. Mais ce dimanche, personne n'a joué le jeu. Margot, une autre potentielle cliente a donc du se contenter de regarder les vitrines : "Moi je voulais faire les magasins mais tout est fermé c'est un peu triste Limoges comme ça." Plus loin on retrouve Virginie. Elle aussi constate qu'aucun commerce n'est ouvert ce dimanche après-midi: "Mais avec le couvre-feu à 18 heures, c'était une bonne idée d'augmenter les plages d'ouverture. Je ne comprends pas."

Manque de concertations

Pourtant ces dernières semaines, ce n'était pas le cas. Les Galeries étaient ouvertes comme de nombreuses autres boutiques. "Mais personne ne se concerte, constate Alain Dougnac, ancien président de l'association des commerçants de Limoges. Quand les clients se déplacent et ne voient qu'une demi-dizaine de boutiques ouvertes, ils ne reviennent pas deux fois. Les boutiques ouvertes ferment donc à leur tour, c'est catastrophique et Limoges est vide."

Une résistance à l'ouverture le dimanche légitime pour certains Limougeauds : "C'est leur droit. Ce n'est pas simple de devoir payer plus les salariés et on ne sait pas si c'est bénéfique." Mais Alain Dougnac note que "certains commerces se sont déclarés en grande difficulté avec la crise. C'est donc un peu surprenant de refuser une ouverture le dimanche proposée par les autorités par la suite."