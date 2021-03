Limoges : "on travaille aussi bien que si le restaurant était ouvert !"

Les cloches sonnent à peine midi, mais il faut se faufiler parmi les clients qui se pressent déjà dans le village des restaurateurs pour essayer de lire la carte.

Devant le stand de Philippe Poisier, la queue commence à s'allonger. Aujourd'hui, il propose des salades, de la blanquette et de la tête de veau. Le chef, arrivé il y a un an et demi en Haute-Vienne est encore sous le choc de son succès.

"Tout part, c'est énorme, on est à plus de 200 plats du jour par service, on travaille aussi bien que si le restaurant était ouvert".

Plus pratique pour les clients

De l'autre côté du comptoir, les sourires se lisent sur les visages. Les clients sont ravis de retrouver leurs restaurants en cette période de crise sanitaire.

Olivia et Patricia habitent en Charente. Elles profitent de leur balade dans la capitale Limousine pour découvrir les spécialités de Philippe. "C'est une super idée ce village, ça nous fait plaisir de _retrouver des vrais plats_, nous à la campagne, on ne nous livrent pas".

L'engouement est le même chez les plus jeunes, de son côté, Hugo, dix ans, trépigne d'impatience devant la cabane en bois du "Petit Comptoir". Aujourd'hui, pour lui, c'est une blanquette de veau, qu'il espère aussi bonne que celle de sa mère.