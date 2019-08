Limoges: un bilan positif pour les soldes d'été, malgré les épisodes de canicule

Les soldes d'été s'achèvent ce mardi soir. Pendant six semaines les clients ont pu bénéficier des traditionnelles réductions, et ont été au rendez-vous malgré la canicule.

Limoges, France

Une fréquentation stable malgré la canicule

C'est le constat que dresse Alexandre Pilet qui tient un magasin de vêtement pour hommes. "c'est le bilan que l'on peut faire en discutant avec les autres commerçants autour" explique le jeune homme qui détaille _"__La première semaine de soldes on a eu une baisse de fréquentation, parce qu’il faisait vraiment trop chaud, mais les clients sont ensuite venus la seconde semaine."_Bilan, dans son commerce une grande partie du stock a été vendu, ne restent que quelques vestes, t-shirts et une dizaine de shorts. Il l'avoue les soldes ont été encore mieux que prévus pour son magasin !

On a eu beaucoup de succès avec nos petites robes légères, et nos pantalons en lin ( Margaux)

Avec la chaleur certains articles se sont bien mieux vendus que d'autres c'est le cas par exemple dans le magasin de Margaux , climatisé mais surtout spécialisé dans une matière : " On fait beaucoup de lin et comme la canicule est arrivée, et que le lin est une matière formidable quand il fait chaud, ça a bien plu auprès des clientes" . La preuve, il ne reste dans sa boutique qu'un petit portant de robes, et de hauts en réduction.

Tops et robes tirent leur épingle du jeu

Les portants sont un peu plus fournis dans le magasin de Maud, mais quelques clientes viennent encore profiter une dernière fois des soldes. La canicule a favorisé la vente des tops et des robes, en revanche, selon la vendeuse, les chemisiers et hauts avec des manches ont eu du mal à s'écouler. Dans la boutique en face, les clientes se sont littéralement ruées sur les robes dès les premiers jours des soldes, canicule oblige. Une soixantaine de pièces a ainsi été coulée en l'espace de deux jours !

Depuis la fin du mois de juillet, la clientèle se fait cependant plus rare, " Nos clientes sont parties dans leurs maisons de vacances" constate Maud. Un problème qui ne devrait plus se poser à l'avenir puisque les soldes sont rabotés. Désormais la période de rabais ne s'étendra que sur quatre semaines dès l'hiver prochain. D'ici là il sera de nouveau possible profiter de bonnes affaires, notamment lors d'une grande braderie organisée le 12, 13 et 14 septembre prochain.