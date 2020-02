Limoges : un distributeur automatique de plats cuisinés unique en France à Couzeix

Couzeix, France

On connaissait les distributeurs de boissons, de journaux, de pain mais pas encore de plats cuisinés ! A l'origine de cet automate, les gérants de la société "Les petits plats d'Eugénie". Ce n'est pas un hasard s'ils ont décidé d'implanter un tel distributeur dans la ZAC Océalim (Zone d'Activité Commerciale), à Couzeix, dans la banlieue de Limoges. Objectif : proposer des produits de qualité aux salariés des entreprises du secteur, où il manque cruellement de restaurants pour déjeuner : "je suis obligée d'aller jusqu'à Limoges pour manger entre midi et deux heures. Là, je suis ravie de pouvoir acheter des petits plats cuisinés juste à côté de mon travail", confie Isabelle qui découvre le concept(photo).

Isabelle devant le distributeur automatique qui récupère ses lasagnes © Radio France - F.CANO

Au menu, du jarret de lentilles, des choux farcies, des lasagnes, etc. Tous les produits sont issus de l'agriculture et des producteurs locaux. D'ici quelques semaines, une application mobile permettra de commander et payer en ligne ses petits plats préparés. Christine Treilhou, la gérante et propriétaire du distributeur espère installer de nouveaux automates comme celui-ci sur toute l'agglomération de Limoges.